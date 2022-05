TVJO Stijn Naessens kondigt vertrek bij Mandel United aan; ook heel wat jeugdspelers vragen al hun ontslag

Hoe het nu exact verder moet met Mandel United nadat Strive de financiële stekker uit de club trok is nog niet duidelijk. Maar zeker is al dat de bloeiende jeugdwerking momenteel al wordt afgeroomd. Heel wat spelers kiezen nu al andere oorden, ook Stijn Naessens kondigde zijn vertrek al aan. Het was Naessens die de jeugdwerking uitbouwde tot het niveau waarop die nu was gekomen.

Mandel United heeft zaterdagavond in de laatste competitiewedstrijd 1-1 gelijk gespeeld op het veld van FCV Dender. De thuisploeg was nog in volle strijd voor een topvierplaats en dus deelname aan de play-offs. Dat 1-1 gelijkspel zou volstaan, omdat Dender nu vierde eindigt en een doelsaldo heeft dat één doelpunt beter is dan dat van Ol. Charleroi. Voor Mandel United scoorde Kumbi opnieuw, voor FCV Dender was dat zowaar een Izegemnaar: Kjetil Borry.

Hoe het nu verder moet met het eerste elftal van Mandel United is onduidelijk. In principe mogen ze de barragewedstrijden betwisten, maar die komen er pas halfweg mei aan. Dat betekent dus nog twee weken trainen, terwijl heel wat spelers zich al vragen stellen over de toekomst. Achter de schermen zijn de Izegemse minderheidsaandeelhouders (Mario David, Paul Seynaeve, Frederick Verhelst en Bob Callens) in de weer om te redden wat er te redden valt.

Niet enkel spelers vertrekken, ook aan de mouw van jeugdtrainers wordt gretig getrokken

De timing van het nieuws kon ook haast niet slechter vallen. Jeugdspelers die willen vertrekken moet immers nu hun vrijheid aanvragen als ze elders aan de slag willen. Er werd aan de Mandel-spelers en ouders dan ook het advies gegeven dat sowieso te doen. Dat belet echter niet dat je je later opnieuw bij Mandel kan aansluiten. Maar naar verluidt zijn zeker al 80 van de 550 jeugdspelers elders onder dak, zeker een 200-tal zouden hun vrijheid aangevraagd hebben.

Ondertussen liet Stijn Naessens, sinds zeven jaar de sterke man bij de jeugd, weten dat hij zijn voetbalgeluk elders gaat zoeken. In een mededeling aan de medewerkers bedankte hij iedereen, maar liet ook weten niet meer in deze onzekere omstandigheden verder te kunnen werken. Ondertussen wordt hij ook gelinkt SK Roeselare-Daisel.

Wordt vervolgd.