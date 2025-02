Tussentijds rapport van de Kortrijkse wintertransfers: Eén uitblinker, een rots in de branding en een jonge snaak die om geduld vraagt

De laatste rechte lijn van de competitie is ingezet.De Kortrijkzanen staan voor een schier onmogelijke opdracht. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg en een achterstand van tien punten op de veilige twaalfde plaats, lijkt de Veekaa opnieuw veroordeeld tot de play-downs.

Ook tegen Union lukte het niet om de broodnodige punten thuis te houden. De bezoekers controleerden de wedstrijd en beslisten het duel via Wielsbekenaar Charles Vanhoutte. KVK reageerde nog, maar de eerredder van nieuwkomer Duverne kwam te laat om Union nog te doen wankelen. De Brusselaars tanken vertrouwen met een indrukwekkende 18 op 18, terwijl Kortrijk opnieuw met lege handen achterblijft.

Als de Kortrijkzanen volgend seizoen nog in de hoogste klasse hopen te schitteren, wist het bestuur dat er veel werk aan de winkel was. Tijdens de wintermercato bleef de club dan ook niet bij de pakken zitten. Maar liefst elf (!) nieuwe gezichten moesten de ploeg een broodnodige kwaliteitsinjectie geven. Met een uitwedstrijd bij Antwerp in het vooruitzicht en een magere één op vijftien na nieuwjaar, is het tijd om de balans op te maken. Wie speelde zich al in de kijker, en wie zakte door het ijs?

Karim Dermane (351 speelminuten)

Vanaf minuut één was hij een vaste waarde op het middenveld van Yves Vanderhaeghe. Wat zal de Rumbekenaar blij zijn dat de Togolese huurling deze zomer niet naar OH Leuven trok. Tegen Anderlecht en Brugge was hij met voorsprong de beste man op het veld. Ook het middenveld van Union had zijn handen vol aan de 21-jarige middenvelder. De technisch sterke box-to-box-middenvelder bewees dat Pep Guardiola hem niet zomaar mee op stage wilde afgelopen zomer.

Tussentijdse conclusie: Dermane is met voorsprong de beste nieuwkomer.

Marco Ilaimaharitra (350 minuten)

Zes maanden zonder club? Daar is niets van te merken. Ilaimaharitra brengt rust, leiderschap en ervaring. Vorig weekend speelde hij al zijn 235ste wedstrijd op het hoogste niveau en sinds zijn komst is hij nog geen enkele keer door de mand gevallen.

Tussentijdse conclusie:een rots in de branding die je altijd wil hebben in de strijd tegen de degradatie.

Jean-Kévin Duverne (180 minuten, 2 doelpunten)

Wat een entree! De Franse verdediger met Ligue 1-ervaring liet meteen van zich horen. Zijn doelpunt tegen Union was een pareltje en ook tegen Westerlo liet hij de netten trillen. Durverne is sterk in de lucht, gedecideerd in de duels en een absolute meerwaarde bij stilstaande fases. Defensief kan hij nog iets scherper, maar zijn neus voor doelpunten is een zeldzame kwaliteit voor een verdediger.

Tussentijdse conclusie: Een verdediger met een neus voor goals. Kan in de degradatiestrijd van goudwaarde zijn.

Marco Ilic (180 minuten)

De terugkeer van een publiekslieveling. In de uitwedstrijd tegen Club Brugge zat hij nog in het uitvak, nu staat hij opnieuw onder de lat bij KV Kortrijk. Met Champions League-ervaring bij Rode Ster Belgrado brengt hij een schat aan ervaring met zich mee. Sinds zijn komst kreeg hij meteen het vertrouwen als eerste doelman. Nog geen clean sheet, maar wel al enkele knappe reddingen.

Tussentijdse conclusie:Geen Tom Vandenberghe, maar zeker een betrouwbare sluitpost.

Koen Kostons (103 minuten)

De Belgisch-Nederlandse aanvaller liet bij zijn eerste minuten meteen zien dat hij over verfijnde techniek beschikt. Geen klassieke spits die aan de lopende band scoort, maar eerder een valse negen met een goede balbehandeling. Tegen Westerlo moest hij vroegtijdig het veld verlaten door een lichte hersenschudding, maar tegen Union kreeg hij opnieuw een basisplaats. Daar kon hij echter zijn stempel niet drukken op de wedstrijd.

Tussentijdse conclusie:Heeft de techniek, maar moet nog bewijzen dat hij ook de goals kan maken.

Mohamed Gueye (109 minuten)

Een jonge, verdedigende middenvelder met een groot potentieel. In eerste instantie bedoeld voor de beloften, maar tegen Club Brugge plots voor de leeuwen gegooid op een voor hem onbekende positie. In de eerste tien minuten was het even zoeken, hij veroorzaakte vlak voor rust een – zij het lichte – penalty. Maar in de tweede helft herpakte hij zich en liet hij zien dat hij zeker potentie heeft. Een week later verdween hij opnieuw naar de bank.

Tussentijdse conclusie: heeft talent, maar moet nog groeien in zijn rol binnen het team.

Ryotaro Tsunoda (109 minuten)

Moet het kind van de rekening, João Silva, doen vergeten. Werd, net als vorig seizoen, gehuurd van Cardiff City en liet meteen zien waarom. Op het veld van Standard was hij de beste Kortrijkzaan, en dat terwijl hij door een hamstringscheur meer dan een half jaar aan de kant stond. Helaas kreeg hij na de wedstrijd tegen Standard opnieuw last van een blessure, waardoor hij pas een maand later tegen Union zijn rentree kon maken.

Tussentijdse conclusie: een absolute aanwinst, mits hij blessurevrij blijft.

Karol Czubak (34 minuten, 1 assist)

Gehaald om de concurrentie met Nacho Ferri en Thierry Ambrose aan te gaan. De Poolse doelpuntenmachine werd in het seizoen 2022-2023 topschutter in de Poolse tweede klasse en was ook dit seizoen alweer op dreef met 14 doelpunten in 19 wedstrijden voordat hij naar Kortrijk kwam. In zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau kreeg hij meteen dé kans om de Kortrijkzanen opnieuw op voorsprong te brengen, maar zijn schot miste overtuiging en belandde recht in de handen van Westerlo-doelman Jungdal. Met een spits van zijn kaliber mag je toch verwachten dat zulke ballen tegen de touwen belanden.

Tussentijdse conclusie:Het is wachten op zijn ontploffing, maar als het zover is, kan hij een versterking zijn.

James Ndjeungoue (0 minuten)

Speelde dit seizoen alles bij MSK Žilina in de Slowaakse competitie en werd in 2024 voor het eerst opgeroepen voor het Kameroense elftal van Marc Brys. Bij Kortrijk is hij gehaald om de strijd aan te gaan met spelers als Duverne en Tsunoda, maar voorlopig lijkt hij de concurrentiestrijd te verliezen.

Tuusentijdse conclusie: Moet voorlopig tevreden zijn met een rol op de bank.

Abdoul Diop en Mohamed Fofana zaten voorlopig nog niet in de wedstrijdkern van coach Yves Vanderhaeghe