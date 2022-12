Tsotne Bendianishvili krijgt zijn kans ij Winkel Sport: “Uit deze moeilijke periode geraken”

Winkel Sport verloor twee matchen op rij, de 0-3-nederlaag tegen staartploeg Rupel Boom kwam wel binnen natuurlijk. Winkel moet het doen zonder wat gevestigde waarden, maar dat maakt meteen ook ruimte voor jongere gasten die hun kans kregen. Zo stond de jongste twee weken ook Tsotne Bendianishvili (19) aan de aftrap.

Hij speelde als verdedigende middenvelder. “Dat vind ik persoonlijk mijn beste positie, maar ik kan ook elders uit de voeten”, zegt de youngster. “In Kortrijk speelde ik ook vaak op de rechterflank.”

Bendinanishvili, Georgiër van origine, bracht op twee jaar in de jeugd bij AA Gent na zijn hele jeugdopleiding door bij KVK. “Ik geraakte er ook in de A-kern, kreeg minuten bij het eerste elftal, maar mijn contract liep af. Ik besloot daarom om een stapje terug te zetten. Hier in eerste nationale tref ik een hoog niveau aan, het tempo ligt ook hoog. Het was natuurlijk wat aanpassen van een profomgeving met dagelijkse trainingen naar een amateurniveau met drie trainingen per week.”

Veel afwezigen

Ondertussen zette hij ook zelf al stappen en kreeg hij de jongste weken dus zijn kans in de basis. Maar er werd ook evenveel keer verloren. “Er zijn wel wat afwezigen, dat klopt. Maar iedere ploeg heeft betere en zwakkere periodes. En wij moeten daar nu zien uit te geraken en de klik te maken”, zegt de de student bedrijfsmanagement aan Vives Kortrijk.

Winkel Sport neemt het zaterdag op tegen Antwerp, een van de B-ploegen in de reeks. “In de jeugd heb ik veel tegen mijn leeftijdsgenoten uit Antwerpen gespeeld, maar ik zal moeten zien of er effectief iemand aan de aftrap staat die ik ken.” Winkel moet het doen zonder de geschorste Voskanian en de geblesseerden Beyens, Debouver, Deschilder en Tall. (WVS)