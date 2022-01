Thomas Doore (ex-RSC Anderlecht en ex-Club) staat tegen Dender voor debuut met Winkel Sport

Thomas Doore maakt zondag zijn officieel debuut bij Winkel Sport, de spits liet al aardige dingen zien en scoorde al twee keer.

De competitie kan eindelijk hervatten en komende zondag neemt Winkel Sport het op tegen FCV Dender. De bezoekers tellen drie punten meer en zijn vooral de kampioen van de gelijke spelen. Winkel Sport kan voor het eerst rekenen op Thomas Doore. De 21-jarige Brusselaar tekende voor zes maanden bij rood-zwart. Hij begon met voetballen bij FC Brussels. “Daarna ging het via RSC Anderlecht naar KV Mechelen en Club Brugge. Ik speelde vervolgens opnieuw vier seizoenen bij Anderlecht en na STVV kwam ik bij KSV Roeselare terecht. Maar na twee maanden ging de club failliet. Sindsdien zat ik zonder ploeg, trainde ik een tijdje mee bij KV Oostende en speelde ik matchen met de werkloze profs. Ik was uiteraard blij hier mijn handtekening te kunnen zetten. Ik wil naar mijn beste niveau toegroeien”, zegt hij vanuit de gym.

Carpoolen

Ondertussen speelde hij al mee in enkele oefenwedstrijden en zowel tegen KSKV Zwevezele als SK Roeselare-Daisel kwam hij tot scoren. “Ik heb hier meteen mijn draai gevonden, ik werd ook goed ontvangen. De klik met de medespelers en de trainer is er. Fysiek kunnen er wel nog procentjes bij, want ik heb een jaar niet gevoetbald. Misschien kan ik ook volgend jaar blijven en me weer helemaal op de kaart zetten. Een stap naar 1A of 1B kan later nog.”

Doore is technisch vaardig en heel snel. “Ik kan op bijna alle posities op het middenveld of vooraan uit de voeten.”

Carpoolen vanuit het Brusselse doet Door met de broers Kudimbana. Tegen Dender zijn Masis Voskanian en Jasper Beyens geschorst. Clyncke speelde al mee in de oefenwedstrijden, maar is nog niet klaar voor een volledige match. Ook Boris Kudimbana en Daan Debouver kampen nog met kwaaltjes.