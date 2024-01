Thierry Ambrose staat te popelen om weer te voetballen met KVK: “Ik zit in laatste fase van revalidatie”

Er lijkt een nieuwe wind te razen door de gangen van het Kortrijkse Guldensporenstadion. Met de komst van een nieuwe trainer en enkele versterkingen lijkt het na één speeldag alsof de ploeg de miserie definitief achter zich wil laten. De eerste pagina van het nieuwe hoofdstuk werd in Luik geschreven met een overwinning tegen Standard. Uit de ziekenboeg lijkt er ook goed nieuws te zijn want Thierry Ambrose zou vlugger weer inzetbaar zijn dan eerst gedacht.

Zaterdag 27 januari staat een levensbelangrijk duel op de planning tegen het OH Leuven van Oscar Garcia. Het gat tussen beide ploegen bedraagt vier punten. Met een overwinning zouden de Kerels de kloof met de andere degradatiekandidaten kunnen dichten. En met een beetje geluk zelfs de rode lantaarn doorgeven aan KAS Eupen. Uit de ziekenboeg lijkt er ook goed nieuws te komen want Thierry Ambrose zou binnen enkele weken opnieuw inzetbaar kunnen zijn na een ellenlange revalidatie.

Gescheurde achillespees

Het is net iets meer dan vijf maanden geleden toen het noodlot toesloeg voor Thierry Ambrose. Bij zijn debuut voor KV Kortrijk moest hij op 20 augustus de strijd al staken in de thuiswedstrijd tegen Eupen. Amper zeven dagen daarvoor had hij zijn contract getekend. In de eerste helft leek het allemaal goed te verlopen voor de aanvaller uit Guadeloupe. Zijn ploeg had de wedstrijd in handen, maar op het moment van affluiten, had Ambrose opeens verzorging nodig. Hij bleef in de kleedkamer en na de rust draaide het niet meer bij de West-Vlamingen. Ze gingen met 1-3 de boot in tegen de bezoekers uit de Oostkantons.

Het verdict was hard voor de fans, zeker de dagen nadien. Toen werd duidelijk dat Ambrose zijn achillespees had gescheurd. Dat staat garant voor een lange revalidatie. Bepaalde mensen spraken zelfs van het einde van het seizoen voor de spits. Hijzelf was er nog het meest van aangedaan: “De moeilijkste periode van mijn blessure was het begin. Het was een hectische week. Eerst was ik in de wolken met mijn transfer. Ik voelde me goed en was ook in vorm. Dan kwam natuurlijk die match en het verdict. Mijn goed gevoel maakte plaats voor een gevoel van frustratie.”

Mentaal moeilijk

Nu lijkt het al stukken beter te gaan met de Guadelouper. Tijdens dit interview komt hij over als een immer vrolijke en sympathieke man. Al schuilt er onder die vrolijke lach toch iets anders, geeft hij zelf toe: “De afgelopen vijf maanden heb ik het vooral mentaal moeilijk gehad. Voor mij is voetbal mijn leven. Ik heb niet erg veel hobby’s of bezighoudingen daarbuiten. Als dat wegvalt is dat echt zwaar.”

Iedere dag zit hij in de fitness om te werken aan zijn comeback. Hij probeert ook zoveel mogelijk betrokken te blijven bij de groep. Zo ging hij mee op winterstage naar Spanje op eigen initiatief. Twee keer per week eet hij samen met de groep en iedere wedstrijd is hij present in het stadion. Al is dat niet altijd plezierig, zegt hij zelf: “Ik kom natuurlijk iedere week supporteren voor mijn teamgenoten, maar soms kan dat frustrerend zijn. Het liefst van al zou ik zelf gewoon op dat veld staan en het team helpen. Bij bepaalde acties van medespelers die mislukken bedenk ik me dan hoe ik het gedaan zou hebben.”

Veel steun

Gelukkig kan hij zich optrekken aan zijn gezin. Samen met zijn vrouw en twee kinderen woont hij in het rustige Anzegem. Hij kan op veel steun rekenen, zegt hij. Het heeft hem vooral geraakt hoe zijn driejarige zoon reageerde op zijn blessure. “Mijn zoon zag me huilen na de wedstrijd. Het was de eerste keer dat ik moest huilen voor voetbal. Het raakte me om te zien hoe hij naar me toe kwam en me probeerde te troosten. Voor hem is het ook niet makkelijk natuurlijk. Hij komt hier in een volledig nieuwe omgeving, moet naar een nieuwe school. Het raakte me echt om dat te zien.”

Ook van lotgenoot Youssef Challouk krijgt hij veel steun. Ze verkeren allebei in een gelijkaardige situatie. Challouk raakte de week ervoor geblesseerd aan zijn kruisbanden. Als ze het moeilijk hebben, motiveren ze elkaar. Vooral na een weekend waarin er verloren wordt, kan de motivatie eens zoek zijn, dan is dat extra nodig.

‘Niet vastpinnen op datum’

Vanaf wanneer Thierry Ambrose weer op een voetbalveld te zien is, kan hij niet met zekerheid zeggen, al zal het niet zo lang duren als eerst werd gevreesd. “Ik zit nu in de laatste fase van mijn revalidatie. Ik kijk er hoe langer, hoe meer naar uit om weer te voetballen. Zeker na de overwinning op Standard ben ik nog gemotiveerder. Ik wil er geen precieze datum op plakken omdat me dat alleen maar zou frustreren mocht ik het niet halen.”

Voorlopig is het dus nog even wachten voor de fans om de goalgetter weer aan het werk te mogen zien. Ze kunnen nu wel samen met hem uitkijken naar de levensbelangrijke degradatiekraker tegen OH Leuven.

(Jonas De Bosschere)