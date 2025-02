Terry Osei-Berkoe en Niels Verburgh: “We hebben een connectie op én naast het voetbalveld”

Ze zijn allebei Bruggeling. Ze zijn beiden geboren in het jaar 1998. Ze doorliepen samen de jeugdrangen bij Club Brugge. Ze waren samen jeugdinternational. En sinds dit seizoen spelen Terry Osei-Berkoe (27) en Niels Verburgh (27) samen bij Sporting Hasselt in Eerste Nationale. “Wij vinden elkaar altijd terug op het veld.”

Of ze zich nog hun eerste kennismaking met elkaar herinneren. Osei-Berkoe en Verburgh knikken in koor. “Dat was een derby tussen Cercle en Club bij de U9”, glimlacht Verburgh. “Terry speelde bij Cercle, ik bij Club. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat we met Club toen telkens makkelijk wonnen van Cercle, maar die match stond Cercle na een kwartier wel 0-2 voor. Twee goals van Terry. We konden echter nog terugkomen en zelf kon ik ook scoren.” Osei-Berkoe knikt. “Zo’n derby was altijd speciaal. Er heerste een gezonde rivaliteit.” Verburgh: “Het was op het scherpst van de snee, want de meeste jeugdspelers van Cercle en Club kennen elkaar wel. Het was altijd leuk en spannend, zo’n derby bij de jeugd.”

Wanneer zijn jullie vervolgens ploegmaats geworden?

Osei-Berkoe: “Het seizoen erna. Ives Faelens had mijn vader (William Ose-Berkoe, die in de jaren 90 voor Cercle speelde, red.) gecontacteerd. Ik was direct verkocht. Alle respect voor Cercle, maar de jeugdopleiding van Clubs stond op een hoger niveau. Op dat moment leek het me een logische keuze.”

Welke herinneringen uit jullie jeugdjaren bij Club Brugge blijven bij?

Verburgh: “Terry en ik zijn ploegmaats geworden bij de U11 en toen we bij de U21 speelden, waren we de enige twee jongens die na tien jaar overgebleven waren. Al die jaren hebben we jongens zien toekomen en vertrekken. Voor twee jongens van Brugge was het vrij uniek om dat samen te beleven. Mij blijven vooral de vele jeugdtornooien bij. Al die weekends van huis dat we samen op de kamer lagen. Terry en ik hebben echt overal gezeten, tot in Qatar toe. Op één of andere manier smeedt dat een band. Ook buiten de club kwamen we elkaar heel vaak tegen. We zijn allebei opgegroeid in Sint-Pieters en voetbalden er samen op een pleintje. We reden samen naar de trainingen. We hebben enorm vaak samen opgetrokken.”

Osei-Berkoe: “We hebben een mooie vriendschap opgebouwd en het is mooi om te zien dat die gebleven is.”

Typeer elkaar eens.

Osei-Berkoe: “Niels was van de U11 tot en met de beloften altijd de kapitein van onze ploeg. Hij is een echte leider op het veld.”

Verburgh: “Dat zit in me, want ik ben nu net begonnen aan de trainerscursus. Terry is dan weer een typische winger, iemand met veel flair en snelheid. Hij is een aanvaller die keihard werkt. Eigenlijk zou hij bij een trainer de eerste moeten zijn die op zijn blad komt te staan. Terry en ik hebben zelfs nog samen minivoetbal gespeeld. Wij trekken elkaar precies aan op een voetbalterrein. Op één of andere manier hebben we een connectie op en naast het veld.”

Osei-Berkoe: “Niels zegt altijd waar het op staat. Dat is een grote kwaliteit. Ik ben eerder een rustige jongen, niet de tafelspringer. Misschien ben ik zelfs wat te lief en te braaf. Niels is een beest op het veld. Ik zou niet graag tegen hem willen staan. Het klopt trouwens wat hij zegt. Bij loopacties weten wij precies altijd hoe we elkaar moeten terugvinden.”

En nu, zo’n vijf jaar na jullie vertrek bij Club, spelen jullie weer samen bij Sporting Hasselt.

Verburg: “We zijn altijd contact blijven houden, zelfs toen ik in Nederland (bij Roda JC, red.) of Luxemburg (bij Jeunesse Esch, red.) speelde. Als ik hem eens drie maanden niet hoorde, wist ik dat ik hem toch zomaar, uit het niets, kon opbellen. Vorig jaar heb ik hem een bericht gestuurd, omdat hij einde contract was bij Dessel. Wat bleek: Terry had interesse om naar het profvoetbal terug te keren. Ik heb vervolgens zijn naam laten vallen bij het bestuur. Zo is de transfer tot stand gekomen. Het zal niet alleen door mij gekomen zijn, maar het zal toch zeker geholpen hebben. Bovendien kende Rik Verheye, onze voorzitter (en acteur in ‘Nonkels’, red.), hem nog van bij de jeugd van Club Brugge.”

Wij kennen Sporting Hasselt vooral als de club van Rik Verheye. Waar liggen de ambities?

Verburgh: “Hoe sneller de club naar het profvoetbal kan doorstromen, hoe beter. Maar het moet wel op een gezonde manier gebeuren. Lukt het dit jaar? Goed. Lukt het volgend jaar? Misschien nog beter. Wat men hier in korte tijd verwezenlijkt heeft, is straf. De club kocht de juiste spelers aan en terwijl er vroeger 500 mensen naar een match kwamen kijken, zijn dat er nu 3.000 tot 4.000. Hasselt, de enige provinciehoofdstad in Vlaanderen zonder profvoetbalploeg, heeft een gigantisch potentieel.”

Osei-Berkoe: “Toen ik vorig jaar met Dessel in Hoogstraten ging spelen, kwam er amper volk opdagen. Als we nu in Hoogstraten spelen, zit het stadion propvol. Dat zegt veel over een club als Hasselt.”

Wie is de beste speler met wie jullie ooit op het veld hebben gestaan?

Verburgh: “Hans Vanaken. Echt, je kan daar geen bal van afpakken.”

Osei-Berkoe: “Hij is zo comfortabel aan de bal.”

Verburgh: “Ik vond Felipe Gedoz aan de bal ook indrukwekkend, maar Hans staat er nog boven. Bij Club had je indertijd ook Limbombe. Izquierdo… Bjorn Engels mogen we ook niet vergeten. Hij stond meer op mijn positie. Dat zijn allemaal spelers waar ik echt bewondering voor had.”

Hoe zien jullie de eigen toekomst?

Verburgh: “Ik heb in januari 2024 een contract tot 2028 mogen tekenen. Dat heeft mij een enorme boost gegeven. Ik voel me hier enorm gewaardeerd. Het is jammer dat ik eind vorig seizoen mijn kruisbanden heb gescheurd, maar ik hoop binnenkort weer mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Osei-Berkoe: “Ik heb een contract tot het einde van dit seizoen met een optie om te verlengen. Er is nog geen gesprek geweest. We zullen zien. Ik hoop natuurlijk bij Hasselt te blijven. Dit is een mooie, familiale club. Alles is hier goed geregeld. Het is een heel leuke spelersgroep. Het kan niet beter.”

© Stijn Audooren / Sportpix

In welke mate hebben jullie vandaag nog een band met Club?

Osei-Berkoe: “Brugge is mijn thuis. Ik probeer altijd langs te gaan op dagen dat we vrij zijn, bijvoorbeeld na een match.”

Verburgh: “Voor mij geldt hetzelfde. Intussen woon ik al zes jaar in Limburg, maar het blijft leuk om terug te keren. Ik heb 13 jaar voor Club gespeeld. Er zal altijd een voorliefde zijn. Tijdens de Champions League-match tegen Manchester City sprong ik nog altijd recht. Onbewust.”

Berkoe: “Mijn papa supportert voor Cercle, maar hij aanvaardt het dat ik eerder naar Club neig. Hij heeft me indertijd zelf gepusht om de overstap te maken.”

Verburgh (links) en Osei-Berkoe (rechts) doorliepen de jeugdreeksen van Club en debuteerden samen bij de eerste ploeg. “Na tien jaar waren wij de enige twee jongens die overgebleven zijn.” (foto’s Belga) © BELGA

Zien we jullie ooit nog op Brugse bodem actief?

Verburgh: (glimlacht) “Dat weet ik niet en ik durf het ook niet te zeggen. Het zou alleszins wel leuk zijn. Mijn eerste ploeg was Steenbrugge. Misschien kan ik ooit op de jeugdvelden van Club als coach aan de slag. Dat zou de cirkel rond maken.”

Berkoe: “Ik ben ooit begonnen bij Daring Brugge, maar om daar ooit terug te keren? Dat durf ik niet te zeggen.”