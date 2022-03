T2 Jordi Lemiengre (Mandel United) blijft strijdvaardig, maar tegelijk ook nuchter: “We moeten een kat een kat noemen”

Komend weekend geen voetbal voor het eerste elftal van Mandel United. Het A-team is bye en kan zo geen punten sprokkelen in de missie – die stilaan uitzichtloos lijkt – om de redding te verwezenlijken.

Op Patro Eisden Maasmechelen werd met 1-0 verloren volgens het vertrouwde concept: een te makkelijke tegengoal en daarna voorin te weinig slagkracht tonen. “Het was misschien wel onze zwakste prestatie van het seizoen. Die goal slikken we te makkelijk, zoals we al vaker gezien hebben dit jaar. Maar we creëerden ook geen kansen. Akkoord, we speelden tegen de beste verdediging van de reeks, maar daar moet je toch iets meer kunnen tegenover zetten”, meent T2 Jordi Lemiengre.

Moeilijk programma

Met een vrij weekend in het vooruitzicht werden woensdag de trainingen hervat. “Veel jongens zullen van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om eens de grens over te steken en de familie te bezoeken. Komende zaterdag en zondag zijn de spelers opnieuw vrij, de week erop gaan we op bezoek bij Ol. Charleroi. Ons programma oogt zeker niet makkelijk. We moesten eigenlijk onze achterstand al goed gemaakt hebben in de wedstrijden na Nieuwjaar, nu is er al een gat van negen punten met Rupel Boom. Je moet een kat een kat durven noemen: het wordt heel moeilijk. Maar we geven niet op, zolang het mathematisch mogelijk blijft.”

Fulltime voor de klas

De blessures bij Mandel United situeren zich vooral in ‘Vlaamse hoek’. Tom Raes sukkelt verder met de enkel, Nicholas Tamsin is out met een kuitblessure en traint met het B-elftal, Lennert De Smul raakt niet van zijn knieproblemen verlost en Henri Van Marcke bleek vorig vrijdag nog niet 100 procent fit. Arthur Devos en Artuur Zutterman waren wel fit, die laatste viel overigens in.

Jordi Lemiengre, die eerder al met Yves Vanderhaeghe samenwerkte, stond onlangs in de belangstelling van KV Oostende. “Maar het is niet in die mate concreet geworden dat ik voor een keuze gesteld werd. Ik vind Mandel overigens nog altijd een mooi project. De clubleiding benadrukt ook telkens dat men verder gaat, ook als we zakken. Ik vermoed dat we de komende weken wel eens rond tafel gaan met het oog op volgend seizoen.”

Jordi ligt nog een jaar onder contract bij Mandel. “Ik geef ook nog fulltime les in de Vloedlijn, een school voor bijzonder lager onderwijs in Oostende.” (WVS)