T2 Dieter Scheirlinck stopt bij Winkel Sport en wordt vervangen door oude bekende Fanny Schamp

Dat spits Maki Tall zijn contract zou verlengen, is niet zo verrassend. Het plotse vertrek van Dieter Scheirlinck als T2 en ook de naam van zijn vervanger (Fanny Schamp) dan weer wel.

Fanny Schamp was niet alleen jarenlang een vaste waarde in de defensie van Winkel Sport, hij maakte er ook zijn trainersdebuut. Dit seizoen is hij bezig om met SV Anzegem het behoud veilig te stellen in derde afdeling.

Dieter Scheirlinck was de gewaarde assistent bij WSP, maar stopt nu om persoonlijke redenen. © VDB

Dieter Scheirlinck geeft om privéredenen zijn taak als T2 door bij Winkel Sport. Scheirlinck was in het zog van hoofdtrainer Jeffry Verhoeven mee gekomen van SK Oostnieuwkerke. Met Fanny Schamp komt er een vervanger die al het klappen van de zweep kent.

Fanny Schamp kopt hier een bal weg namens Winkel Sport in het treffen tegen La Louvière. © VDB

Winkel Sport maakte ook bekend dat ook Maki Tall zijn verbintenis met een seizoen verlengde. De Frans-Amerikaanse spits kwam aan de winterstop over van reeksgenoot Francs Borains. Hij toonde zich ook meteen een meerwaarde en bezit bovendien een profiel dat nog niet present was in de Winkelse kern.

Maki Tall toonde zich een aanwinst voor Winkel Sport en kreeg dan ook een contractverlenging. © VDB

Winkel slaagde er in alle sterkhouders aan boord te houden. Het team doet het na de winterstop dermate goed dat het is opgeschoven van de onderste regionen naar een stek in de linkerkolom. Met nog drie wedstrijden te gaan is Winkel zo al zeker van het behoud.