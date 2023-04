Sven Dhoest vertrekt, Leandro Depaepe blijft: “Bij zo’n topclub heerst altijd scherpe concurrentie”

Huidig titularis tussen de palen van Royal Knokke FC Sven Dhoest vertrekt, na protest van zijn lichaam, naar KFC Varsenare in eerste provinciale. Leandro Depaepe, evenzeer een klasbak, wacht zijn tijd af. Krijgt hij volgend kampioenschap het vertrouwen?

Tijdens zijn vier jaar verblijf aan de kust miste Sven Dhoest slechts één wedstrijd, wegens schorsing. Hij groeide uit tot kapitein en steunpilaar van de ploeg. Vorig kampioenschap nog zei coach Yves Van Borm: “Sven Dhoest is iets minder dan Simon Mignolet, maar het scheelt bitter weinig.” Leandro Depaepe anderzijds is evenzeer een topper die zijn kunnen bewees in Izegem, Mandel, Menen en Zwevegem.

Op bezoek bij KSK Heist, op 18 maart jongstleden, debuteerde de 28-jarige doelman wegens schorsing van Sven Dhoest. “We verloren met 2-0, maar de ploegmaats toonden zich tevreden over mijn prestatie. Zelf ben ik streng op mezelf. Enkel wanneer ik de nul kan houden, ben ik helemaal voldaan. Dat Sven de week nadien opnieuw zou keepen, was duidelijk afgesproken. Mijn rivaal is een monument, maar ik heb nooit in concurrentie kunnen gaan. Toen de competitie startte, geraakte ik geblesseerd en bleef zeven weken buiten strijd. We werden vrienden en ik stimuleerde hem steevast van in de schaduw.”

Resterende matchen

“Bij keepers geldt nadrukkelijk de spreuk: de één zijn dood is de andere zijn brood. Ik gun Sven alle geluk. Anderzijds hoop ik een stap voorwaarts te zetten. Immers, ik tekende voor twee seizoenen en mijn contract loopt door. Bij zo’n topclub als Knokke heerst altijd concurrentie, dus zal ik me opnieuw moeten bewijzen.”

“Uit respect voor mijn makker Sven zal ik geen uitspraken doen over de resterende matchen. Ik ken mijn plaats en blijf me inzetten op training. Bij mezelf formuleer ik de bedenking dat twee competities in de dug-out mijn marktwaarde enorm zou doen dalen. Eerlang word ik allicht uitgenodigd door het bestuur. Het komt er evenwel vooral op aan klaar te staan wanneer de ploeg mij nodig heeft.”

Zaterdag 1 april om 19.30 uur: KVV Thes Sport Tessenderlo – Royal Knokke FC.