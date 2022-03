Sven Dhoest (Royal Knokke FC – 1ste nationale): “Wij, keepers, zullen nog scherper worden”

Voor het eerst dit kalenderjaar lieten de jongens van coach Yves Van Borm drie punten liggen. Ze blijven weliswaar op een gedeelde zevende stek, maar als ze winnen tegen RFC De Liege wenkt de top vijf.

De twee tegengoals kwamen er na individuele foutjes, maar daarvoor wijst goalie Sven Dhoest niemand met de vinger. “We winnen samen en we verliezen samen. Bij 2-0 achterstand gaven we blijk van onverzettelijkheid en namen de nodige risico’s. Na een uur was het voor mij duidelijk. We zouden niet scoren, ook al voetbalden we nog uren. Mijn overbuur pakte uitstekend, paal en lat stonden de aansluitingstreffer in de weg en op de koop toe keek mijn maatje Ruben Vanraefelghem tegen zijn tweede geel aan. Op counter tornden mijn drie resterende verdedigers vaak op tegen vijf opponenten en kon ik de meubelen redden tot aan de derde tegengoal, pal voor affluiten. Het komt er nu op aan deze misstap te vergeten en alles op alles te zetten voor de komst van RFC De Liege. In de heenmatch werden we het eerste halfuur overklast en ik mocht drie keer vissen. Daarna herstelden we het evenwicht, maar de match was gespeeld. Onze Waalse opponenten prijken op positie drie, maar ze zullen het bij ons thuis zwaar te verduren krijgen. Het blijft verdomd spijtig dat mijn dichtste verdediger Ruben Vanraefelghem geschorst zal zijn, al vindt onze coach hiervoor wel een oplossing.”

Onze Waalse opponenten zullen het bij ons thuis zwaar te verduren krijgen

Salvatore Ciulla

“Vermits doublure Salvatore Ciulla weer vertrokken is naar Italië resten nog twee doelmannen in onze kern: ikzelf en mijn jonge collega Nicholas Deman. Volgend kampioenschap komt er met Leandro Depaepe, nu vaste keeper bij SKV Zwevezele, een kanjer bij. Dat maakt mij niets uit, een topclub moet over drie volwaardige sluitstukken beschikken. Daardoor zullen wij keepers nog scherper worden. We worden overigens al jaar en dag perfect getraind door Ivan Gabriel. Dankzij de effectieve versterkingen na nieuwjaar en de energieke inzet van iedereen klommen we op van een degradatiestek tot een positie bij de subtop. Wij zijn allemaal winnaars, dus blikken we naar boven en laten ons niet uit ons lood slaan door één verliespartij. Tegen Luik wordt het pittig, die tegenstrever brengt heel wat supporters mee en weet sfeer te scheppen. Onze aanhang zal zich allerminst laten beïnvloeden. Zelf mik ik op de volle buit en ik hunker er eveneens naar de nul te houden. Dat blijft zalig.” (JVH)

Zondag 13 maart om 15 uur: R Knokke FC – RFC De Liege.