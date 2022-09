Sven Dhoest nieuwe kapitein Royal Knokke: “Vrank en vrij voetballen zoals tijdens oefensessies”

Als we de vier duels voor de Croky Cup-match tegen Beerschot overlopen, dan stellen we vast dat de kustformatie één keer heeft gescoord en tien goals incasseerde. Yves Van Borm lijkt ons de ideale coach om het tij te doen keren, al zat ook deze grootmeester na het duel tegen Beerschot met vele twijfels.

Sven Dhoest kreeg de kapiteinsband om de arm in de hoop dat zijn ervaring doorslaggevend zou zijn om de kentering te realiseren. In goede en slechte dagen blijft de klasbak realisme prediken en in de bres springen voor zijn ploegmaats. “Op zondagavond na Beerschot reed ik met mijn vriendin huiswaarts en vertrouwde haar in alle eerlijkheid toe dat ik mentaal een tik had geïncasseerd. We wilden dit bekerduel aangrijpen om ons te tonen en om te bewijzen dat we door niemand mogen afgeschreven worden. De uitslag speelde hierbij geen enkele rol. Na de match zaten we zowaar nog dieper”, bekent Sven Dhoest.

“Als we terugblikken naar het debuut van de competitie, dan word ik geconfronteerd met een bizarre vaststelling. Er schuilt voldoende talent bij ons. Tijdens de matchvormen op training spatten de vonken er vanaf. De gedrevenheid is zo mogelijk nog intenser dan vorig kampioenschap. Als we dan de competitieduels afhaspelen, dan nemen we die passie allerminst mee. Dat gaat er bij mij niet in, tenzij sommige jongens symptomen van faalangst in zich hebben en daardoor heel even twijfelen als ze in duel gaan. Laat ons gewoon die vurigheid van tijdens de oefensessies meenemen naar de momenten van de waarheid en als ploeg functioneren.”

Frustraties

“Mijn rol als kapitein neem ik ter harte en zet mijn persoonlijke frustraties opzij. Natuurlijk ben ik een winnaar en baal van die tegengoals en zeker de manier waarop ze tot stand komen. Dat is nu even bijzaak, mijn gevoelens zet ik opzij in functie van de groep. Laat ons de supporters verwennen in onze prachtige accommodatie ter gelegenheid van de komst van Antwerp B.”

“We weten dat we ons vaak moeten meten met profs die dagelijks twee keer trainen. Dat zal niet veranderen. Bij ons schuilt een pak talent. Laat gewoon ons hoofd leegmaken en vrank en vrij voetballen.” (JPV)

Zondag 2 oktober om 15 uur: R. Knokke FC A – KAA Gent B.