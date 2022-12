Sven Dhoest en Leandro Depaepe willen stunten met RKFC

Omdat het kunstgrasveld onbespeelbaar was door de vrieskou, werd de wedstrijd van RKFC tegen Wezet afgelast. Vaste doelman en kapitein Sven Dhoest: “De riem gaat er even af. We trainen op 27 en 29 december en na de eindejaarsfeesten gaan we voor een spetterende terugronde.”

“Dit is mijn vierde seizoen aan de kust. Het eerste kampioenschap wonnen we alles en werden gekroond tot kampioen toen corona de competitie stopzette. Dat was mijn mooiste periode, samen met de terugronde van het voorbije seizoen. Toen zegevierden we ook vaak. De huidige competitie startten we met 6 op 21. Teleurstellend dus. Daarna zetten we een goede reeks neer die werd afgebroken door mijn ex-ploeg Winkel. Daardoor was ik serieus teleurgesteld. In mijn periode bij Knokke miste ik nog geen enkele match, ondanks mijn zwaar letsel dat me uit de hoogste reeks hield. Me optimaal verzorgen, daar komt het op aan.”

Topkeepers en vrienden

Ook twee doelman Leandro Depaepe was geselecteerd voor de wedstrijd tegen Wezet. Deze ervaren goalie blonk uit bij achtereenvolgens Izegem, Mandel, Menen en Zwevegem. “Natuurlijk wist ik dat mijn rivaal Sven Dhoest hier een monument is, maar wij tweeën gaan gretig de concurrentie aan. Na een training zei Sven dat wij topkeepers zijn, maar ook vrienden. Zo hoort het. Vanaf september kreeg ik te kampen met blessures zodat ik mijn echte niveau nog niet heb kunnen demonstreren aan de kust. Nu voel ik me topfit en sta klaar moest er met Sven iets gebeuren, wat ik natuurlijk niemand toewens. Anderzijds zit ik volgende maand samen met het bestuur. Ik tel 26 lentes en bereik zo stilaan mijn topniveau. Alle respect voor Sven, maar ook ik wil die ballen pakken van een vlaggenschip natuurlijk. In afwachting oefenen we samen dat de stukken eraf vliegen.” (JV)