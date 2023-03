Stad Izegem neemt extra veiligheidsmaatregelen voor risicomatch tussen KFC Mandel United en RFC de Liège

De stad Izegem gaat extra veiligheidsmaatregelen nemen voor de voetbalwedstrijd tussen KFC Mandel United en RFC de Liège op zaterdag 8 april.

“Uit overleg tussen de politie en de veiligheidsverantwoordelijke van KFC Mandel United blijkt een verhoogd veiligheidsrisico bij de thuiswedstrijd op zaterdag 8 april om 20 uur”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Het is bijgevolg aangewezen een strikte scheiding van de supporters na te streven.”

“We leggen ook een combiregeling op. Dat betekent dat bezoekende supporters gegroepeerd binnen komen en wegrijden. Er komt ook een betere supportersscheiding langs de openbare weg door bepaalde supportersgroepen naar verschillende parkings te leiden. We zetten ook in op het beschermen van goed menende supporters tegen onruststokers en ook de buurtbewoners willen we van overlast vrijwaren.