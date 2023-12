Sam Vandenhende van jeugdwerking Cercle Brugge: “Van mijn passie heb ik mijn beroep kunnen maken”

Sam Vandenhende fungeert binnen de jeugdwerking van Cercle Brugge als operationeel verantwoordelijke. “De vele afwisselingen maken het leuk”, klinkt het bij Sam Vandenhende.

Sam Vandenhende (27) zit al jaar en dag in het voetbal. Als jeugdspeler deed hij alle reeksen bij SV Loppem om uiteindelijk reeds op zijn 18de in zijn woonplaats jeugdtrainer te worden bij KSV Oostkamp. “Het is nu mijn zevende seizoen en ik ben er coach van de U14, alsook materiaalmeester bij de eerste ploeg, waar ik vooral wedstrijdbeelden maak en de scheidsrechters ontvang. Dit alles in combinatie met mijn voltijdse job bij Cercle Brugge.”

De Oostkampenaar deed universitaire studies in Gent en studeerde af in accountancy en fiscaliteit waar hij net geen vijf jaar mee aan de slag ging in een boekhoudkundig kantoor in Knokke-Heist. “Bram De Rop, A-TVJO bij de Cerclejeugd en waarmee ik samen de trainerscursus heb gevolgd, vroeg mij om eens met Cercle te praten. Hij wist dat er een functie openstond waarin ik veel dezelfde taken zou doen waar ik mij bij Oostkamp mee bezighield.”

Supporter

Daar doet Sam naast het trainerschap ook coördinatie en administratief werk. Iets wat hij nu grotendeels op Cercle doet. “Het voordeel is dat ik van jongs af aan supporter van groen-zwart ben. Een microbe die er van thuis uit kwam.” Sam fungeert als operationeel verantwoordelijke binnen de jeugdopleiding van Cercle en heeft een divers takenpakket.

“Alles rond een voetbalploeg: ongevallendossiers afhandelen, mailboxen beheren, terreinplanning opmaken. Een ander luik is de praktische kant van het scholenvervoer. En er is een deel veldwerk als coördinator van de onderbouw, met vooral de trainers aansturen, overlegmomenten houden, geregeld de stand van zaken overlopen, zorgen dat ik op het veld aanwezig ben en de spelers leer kennen. Die vele afwisselingen maken het wel leuk”, besluit Vandenhende die vanaf zijn 15de jaren ook scheidsrechter was. (ACR)