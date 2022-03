Ruben Vanraefelghem, Royal Knokke FC (1ste nationale): “Nieuwelingen betekenen enorme meerwaarde”

Bij het opmaken van dit artikel gaan onze gedachten terug naar de jaren zeventig van vorige eeuw. Club Brugge speelde drie keer kampioen met een gouden defensief duo: Birger Jensen in doel en Eddy Krieger als centrale verdediger. Bij het roemrijke Royal Knokke FC voetbalt ook zo’n duo: Sven Dhoest in doel en Ruben Vanraefelghem als centrale verdediger.

Op bezoek bij Rupel Boom hield de defensie de nul en lukte Yoshi Mariën het enige doelpunt in de tweede helft. Ruben Vanraefelghem, die in 2014 overkwam van Koksijde, miste nauwelijks een wedstrijd. “Of ik belangrijk ben moeten anderen maar uitmaken. Feit is dat ik week na week mijn uiterste best doe voor deze prachtige vereniging. Na nieuwjaar verloren we geen enkele keer terwijl we in de heenronde meer naar onder dan naar boven moesten blikken. De nieuwelingen betekenen een enorme meerwaarde. Anderzijds beseffen de vaste waarden met wie we het kampioenschap begonnen dat naast talent ook verbetenheid en het leggen van de kop voor de bal van groot belang is in onze reeks.”

Verder dan de volgende speeldag reiken onze ambities niet

Gedeelde zesde stek

“Als iedereen beschikbaar, is dient coach Yves Van Borm selectieknopen door te hakken. Het gaat uitstekend met hem, hij oogt rustig terwijl hij voor Nieuwjaar toch wat geprikkeld rondliep. Zelf was ik na een paar maanden competitie overtuigd dat we nooit zouden zakken maar wel in de kelder van de klassering zouden moeten strijden. Dat was zonder onze transferverantwoordelijken gerekend. Zij stuurden bij met verse krachten en nu prijken we zowaar op een gedeelde zesde stek. Vanaf de terugronde krijgen we steeds meer het geluk aan onze zijde. Verder dan de volgende speeldag reiken onze ambities niet. We maken ons op voor de moeilijke verplaatsing naar Francs Borains. Naast het feit dat we nu bikkelen voor elke morzel gras voetballen we ook ontspannen. Op onze positie hoeven we ons geen zorgen meer te maken over degradatieperikelen. Daarenboven stelde La Louvière in oktober van vorig kalenderjaar tegen ons een speler op die niet rechtmatig gekwalificeerd was. Wij verloren toen met 0-1 maar dat wordt een forfaitscore voor ons.”

Héél vroeg uit bed

“Na de wedstrijd in Boom kon ik een avondje genieten van mijn gezin. Op maandag begon mijn werkdag weer om 6 uur in een carrosseriebedrijf. In competitie voetbal ik vaak tegen profs. Geen probleem hoor, dat ze mij maar trachten te vloeren.” (JVH)

Zondag 6 maart om 15 uur: Francs Borains – Royal Knokke FC.