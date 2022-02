Royal Knokke FC-kapitein Simon Savaete blikt vooruit: “Eerst grandioos afscheid, en dan nieuwe uitdaging”

Simon Savaete werd op 9 februari 2015 voorgesteld als nieuwe aanwinst. De klasbak werd een van de meest waardevolle spelers van de kustformatie. Hij maakte alle hoogtepunten mee en neemt afscheid op het einde van het kampioenschap. “Ik wil grandioos afscheid nemen!”

Voor nieuwjaar kenden de jongens van Yves Van Borm een mindere periode, in die mate dat het degradatiespook begon rond te dwalen in het schitterende Burgemeester Graaf Leopold Lippens park. De beleidsploeg greep drastisch in, loodste een paar talentrijke nieuwkomers binnen en verlengde het contract van de hoofdcoach. Simon Savaete ziet zijn ploeg opnieuw schitteren.

“De neofieten Gert Van Walle, Zakaria Atteri, Arne Cassaert en Wolf Ackx verschenen meteen aan de aftrap. Tegen de hekkensluiter startten we met een fikse valse noot, want na nog niet één minuut voetballen kwamen we op achterstand. Vervolgens zag je onze maturiteit. We bouwden rustig op, maakten net voor de rust gelijk en lukten onmiddellijk na de herneming de 2-1. Bij La Louvière brak toen de veer en wij scoorden er lekker op los.”

Ik ben aan mijn afscheidstournee begonnen

“Na nieuwjaar hebben we zeven op negen gesprokkeld en in drie matchen tien goals gescoord. Niet verkeerd. Onze volgende confrontatie is een thuismatch tegen KVK Tienen, dat vier punten minder telt dan wij. Als we opnieuw winnen, zetten we weer een gigantische stap richting linkerkolom. Heel stiekem hoop ik op meer, want mijn zeven jaar Knokke zal ik altijd koesteren.”

“Ik ben me ervan bewust dat ik bij mijn geliefkoosde vereniging aan de afscheidstournee begonnen ben. Ik kies ervoor om mijn werk en privéleven te laten primeren. Voetballen op ons niveau is zalig, maar het vergt veel van lichaam en geest.”

Brian Vandenbussche

“Volgend kampioenschap word ik lid van KSC Blankenberge, samen met Maxim Vandewalle. Ook zal ik Justin Verlinden, die daar nu al de netten verdedigt, terugzien. Het wordt een lager niveau, een beetje vergelijkbaar met mijn entree destijds bij Knokke. In Blankenberge liepen de gesprekken met sportief verantwoordelijke Brian Vandenbussche opperbest.”

“Mijn toekomst is dus gepland, maar nu zet ik nog een paar maanden alles op Knokke. Ik wil grandioos afscheid nemen”, besluit Savaete. (JVH)

Zondag 20 februari om 15 uur: Royal Knokke FC – KVK Tienen