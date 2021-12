Royal Knokke FC huurt spits Zakaria Atteri bij Royal Excelsior Moeskroen

Zakaria Atteri wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Royal Excel Moeskroen aan RKFC. Het 19-jarig talent maakte op 29 februari 2020 zijn officiële debuut in het eerste elftal van Moeskroen in 1B.

Atteri is een pure centrumspits. De kustformatie rekent op hem om het scoringsprobleem op te lossen. Knokke hervatte de oefensessies op dinsdag 28 december. Drie spelers hadden positief getest en zaten in quarantaine: Simon Savaete, Gertjan Martens en doelman Sven Dhoest.

Laatstgenoemde mocht vandaag uit quarantaine: “De eerste week was ik toch serieus ziek, koortsige, koppijn, smaak- en reukloos. Eén oefensessie heb ik gemist, nu ben ik opnieuw aan het werk in mijn horecazaak. Wel heb ik nog last van kortademigheid. Ik zal het wel voelen als ik de oefensessies hervat. We slaan er ons wel door. Wat de nieuwe spits Zakari Atteri betreft: hij blijkt echt het type dat we nodig hebben, linksvoetig, groot en gemakkelijk scorend. We kijken dan ook gretig uit naar de competitiehervatting.”