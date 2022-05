Royal Knokke FC haalt eindronde en wil scherprechter spelen

Samen met nummer één FC Luik, Dessel Sport en FCV Dender maakt Royal Knokke FC zich op voor de eindronde in eerste nationale. In Heist moest één punt worden behaald om hieromtrent zekerheid te hebben. Dit objectief werd met brio behaald.

Eens te meer kroonde centrale verdediger Ruben Vanraefelghem zich, samen met doelman Sven Dhoest, tot uitblinker. Ruben is een meubelstuk en beleefde alle successen mee. “Na de 1-1 in Heist kampten we met een dubbel gevoel: we plaatsten ons voor de eindronde, maar gaven de leidersplaats uit handen. Het verlengstuk van de competitie is voor ons allesbehalve een verplicht nummer”, aldus Ruben.

Zoveelste sprookje

“Licentievoorwaarden weerhouden ons om te promoveren, maar daar is ook nog zoiets als eergevoel en sportieve ambities. Daarenboven ben ik overtuigd dat onze supporters massaal naar het Burgemeester Graaf Leopold Lippensstadion zullen komen. Ze krijgen nog drie keer de gelegenheid om ons sprankelend voetbal te aanschouwen. Wat ons nu overkomt, is het zoveelste sprookje. Drie maanden geleden prijkten we in de kelder van de klassering en vreesden tegen de degradatie te zullen moeten strijden. We wonnen in de terugronde quasi alles. Enkel Luik en Dender beschikken over een licentie en kunnen naar 1B stijgen. Wij mikken op de titel, voor de eer. Daarenboven zullen wij scherprechter spelen. Wie wil promoveren, zal eerst mijn Knokke moeten vloeren.” (JPV)