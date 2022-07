Royal Knokke FC en KFC Heist gaan samenwerken in het jeugdvoetbal

Voorzitters Vincent Vanhonsebrouck van R Knokke FC (1ste nationale) en Philip Van Eeghem van KFC Heist (2e prov. A) gaven de aftrap voor een doorgedreven samenwerking in alle jeugdrangen van het voetbal.

“Het is met veel enthousiasme dat we kunnen vertellen dat er een historisch akkoord werd gesloten tussen twee voetbalverenigingen in Knokke-Heist.” Dit verklaarden de beide voorzitters tijdens een persmoment. Met betrekking tot de jeugdopleiding zullen Royal Knokke FC en KFC Heist immers officieel samenwerken.

Optimale speelkansen

In eerste instantie zal KFC Heist RKFC ondersteunen op Interprovinciaal niveau (leeftijd U12), daarnaast zullen beide clubs elkaar trachten te helpen en ondersteunen waar nodig. De bedoeling is om elk kind optimale groei- en speelkansen te verlenen. Beide verenigingen zullen alles in het werk stellen om deze samenwerking lang en goed te laten verlopen. Dit alles in functie van de spelers.

Uniek gegeven

Philip Van Eeghem gewaagde van een uniek gegeven: “Dit plan lag al jaren op de plank, het moest er eens van komen. Kinderen die bij ons met kop en schouder boven de rest uitsteken, kunnen op interprovinciaal niveau aantreden drie kilometer van Heist verwijderd.”

Vincent Vanhonsebrouck sprak van een fantastisch project: “We hebben afspraken gemaakt vanaf de allerkleinsten tot en met de lichting U19. Trouwens, ook de gemeente draagt deze samenwerking een warm hart toe en beloofde medewerking, onder andere door voor vervoer te zorgen.

Burgemeester Piet De Groote was de vorige voorzitter van KFC Heist. Toen hij die functie bekleedde, bezocht hij ook vaak de Knokse buren tijdens hun wedstrijden. Piet De Groote en Vincent Vanhonsebrouck werden vrienden. Ook de burgervader zal ongetwijfeld fier zijn op dit initiatief. (JPV)