Roland Louf, nieuw als ceo bij Mandel United spreekt voor het eerst: “Spelers die weg willen? Ik heb die nog niet gehoord”

Roland Louf is de nieuwe ceo bij Mandel United. De 62-jarige Waals-Brabander heeft al een indrukwekkend cv. “Maar vreemd genoeg is Mandel mijn eerste Vlaamse club.” Louf krijgt de dagelijkse leiding van de ploeg. “Het sportieve is niet mijn taak, maar niettemin maak ik mij sterk dat ik nog nooit met een ploeg gedegradeerd ben”, oppert hij.

Roland Louf bedient zich vlot van onze twee landstalen. “Weet je. De Vlamingen denken dat ik een Waal ben, de Walen vermoeden in mij een Brusselaar. Eigenlijk ben ik geboren op de taalgrens, tussen Overijse en Waver. Mijn lagere school volgde ik in het Nederlands, mijn middelbaar in het Frans. Maar mijn professioneel leven speelde zich altijd af in het Franstalig landsgedeelte met een uitstapje naar Duitstalig België. Zowel toen ik in de privé als later in het voetbal werkte.”

Voetbalbond

Roland Louf, die op kerstdag zijn 62ste verjaardag vierde, heeft al ruim 15 jaar in het profvoetbal achter de kiezen. “Het begon bij La Louvière, waarmee we de beker wonnen. Daarna kende ik ook in Moeskroen mooie tijden. Ook in Eupen en Seraing was ik actief, waarna ik 4,5 jaar voor de Belgische voetbalbond een directeursfunctie opnam.”

Daarna trok hij op vraag van een vriend naar Borinageploeg Francs Borains, nu reeksgenoot van Mandel. “Ik heb daar drie jaar kunnen meewerken aan de opgang van de ploeg, maar besloot daarna om een rustperiode in te lassen en meer tijd te spenderen met mijn vrouw en 13-jarige zoon. Tot Strive een tijdje geleden aan de bel hing. Er was mij gevraagd een audit te doen van de club Mandel United, iets waar ik al ervaring mee had.”

Strive zorgt voor de financiële middelen en wie betaalt, die bepaalt

Maar ondertussen is Roland Louf dus zelf in dienst van de club. “Dat was initieel niet de bedoeling. Maar net voor Nieuwjaar was ceo Dominique Bailly vertrokken en kreeg ik de vraag van Strive om hem op te volgen. Ik heb daar goed over nagedacht, maar uiteindelijk toegezegd. Het gaat over een contract van zes maanden. Het sportieve aspect is niet echt mijn domein, maar wel bijvoorbeeld de administratie die komt kijken bij het aansluiten van de nieuwe spelers die veelal uit de Franse competitie komen.”

Nu de minderheidsaandeelhouders recent afzagen van hun operationele taken is Mario David ook niet langer sportief verantwoordelijke. “In mijn vroegere clubs heb ik dat nog gecombineerd, maar nu ben ik louter ceo. Ik wil hier ook niemands plaats afnemen, Dominique Bailly is zelf opgestapt. Het sportieve wordt nu door Strive vanuit Frankrijk aangestuurd. Zij hebben daarvoor ook voor de financiële middelen gezorgd en wie betaalt, die bepaalt.”

Licentiedossier

Maar de dagelijkse leiding berust dus bij Roland Louf. “Er is hier inderdaad veel werk aan de winkel, maar dat is overal in deze reeks zo. Eerste nationale is op zich ook een rare reeks omdat je tussen dat prof- en amateurniveau bengelt. Maar ik wil hier aan de slag met een team van mensen die de club een warm hart toedragen.”

Her en der wordt ook al gesuggereerd dat er spelers zouden weg willen. “Dat mogen ze mij dan komen zeggen, maar ik heb nog niemand gezien. De spelers mogen ook niet vergeten dat ze hier bij een mooie club voetballen. Met een mooie infrastructuur en waar financiële afspraken worden nagekomen. Maar sportief staan we er inderdaad niet goed voor. Met de spelers die we zullen aanwerven willen we er alles aan doen om in deze reeks te blijven. En daarom stellen we momenteel ook alles in het werk om ons licentiedossier in orde te krijgen. Ik ben zelf nog nooit gezakt met een club, ik hoop dat zo te houden.” Mocht het toch gebeuren dan zal Strive de club blijven ondersteunen. “De ambitie is om op termijn naar het profvoetbal te evolueren, maar bij een tegenslag geven die mensen niet meteen op.”

150 kilometer heen, evenveel kilometer terug. Het op en neer pendelen tussen zijn woonplaats en Izegem neemt veel tijd in beslag. “Daarom ook dat ik hier soms blijf overnachten. En op woensdag bijvoorbeeld werk ik van thuis uit. Ik ben ook heel aangenaam verrast door de manier waarop ik hier hartelijk ontvangen ben. Het is een mooie club, met een stad die achter de vereniging staat. Ik heb het nog anders meegemaakt.”