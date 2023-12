Ook kapitein Felix Reuse (34) verlaat (na 8,5 seizoenen) met Nieuwjaar het Winkelse schip en trekt naar KM Torhout

Het A-elftal van Winkel Sport in eerste nationale houdt straks op te bestaan, sportief manager Patrick Rotsaert had eerder al aangeven dat enkele spelers die niet (meer) vast in de basis stonden, met Nieuwjaar konden verkassen. Eerder werd al bekend dat Fries Deschilder (SK Roeselare) en Steph Buyl (FC Lebbeke) elders het seizoen zouden afwerken, nu maakte de club zelf bekend dat ook Felix Reuse straks andere oorden opzoekt. Hij trekt naar KM Torhout dat graag het behoud in tweede afdeling VV zou realiseren. Reuse, de kapitein van Winkel Sport, was aan zijn negende seizoen bezig.

Winkel Sport speelde zondagmiddag zijn laatste match voor de winterstop, al zonder Felix Reuse. Steph Buyl koos eeder al eieren voor zijn geld en daagde dan weer niet meer op in aanloop naar zijn transfer naar FC Lebbeke. Fries Deschilder startte op de bank in de match tegen Virton.

Felix Reuse is een van de sterke pionnen bij Winkel Sport, maar de 34-jarige centrale verdediger was het laatste half seizoen niet meer zeker van een basisplaats. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Cercle Brugge en na wat omzwervingen kwam hij in 2015 op het Terschuerenpark terecht. Dat ruilt hij nu in voor De Velodroom in Torhout.