Nils Pierre werd een meubelstuk bij Royal Knokke FC (eerste nationale): “Coach uitzwaaien langs grote poort”

Onder Jannes Tant, de opvolger van de legendarische coach Yves Van Borm, zette de kustformatie met succes de operatie verjonging in. Toch blijven ervaren pionnen zoals Nils Pierre en Ruben Vanraefelghem onontbeerlijk in het geheel.

Samen met goalgetter Stan Braem zorgden Ruben Vanraefelghem en Nils Pierre voor de doelpunten tegen Dessel Sport. Altijd verschijnt voornoemd defensief duo aan de aftrap. Nils Pierre stapt binnenkort op tram drie maar er zit nog geen sleet op zijn lichaam. “Aan blijven of vertrekken hoef ik na dit kampioenschap niet te denken, mijn contract loopt gewoon door. In eerste provinciale maakte ik reeds alles mee: we kroonden ons tot kampioen en we degradeerden ook al. Toch bleven we altijd fier om voor Royal Knokke FC te mogen voetballen. In het huidige kampioenschap werden we al geconfronteerd met ups en downs. De overwinning tegen Dessel Sport werd eerlijkheidshalve vergemakkelijkt door twee rode kaarten van de bezoekers, in minuut 71 en in minuut 88. Hoe dan ook, we zijn opgeklommen naar positie drie en dat doet deugd. Anderzijds, hokken de eerste zes teams samen op een handdoek. Daardoor stijgt de spanning natuurlijk.”

Lof voor coach

“Onze eerstvolgende opdracht is een verre verplaatsing naar Sporting Hasselt. Ook dit wordt een thriller, tegen een geheel dat twee punten onder ons geklasseerd staat. Sinds november verloren we niet meer. Dat mag coach Jannes Tant op zijn palmares neerschrijven. Waarom onze wegen scheiden, moet je niet aan mij vragen. Wij spelers voeren opdrachten uit en concentreren ons op het veldwerk. Wel willen we onze coach uitzwaaien langs de grote poort. Hij heeft hier iets moois neergezet. Trouwens, we zijn ervan overtuigd dat Jannes Tant gedreven zal blijven tot zijn laatste minuut in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.”

Uitgebalanceerd

“Graag verwijs ik naar de doorgevoerde verjonging. Goalie Merveille Goblet is een jaar ouder dan ik, kapitein Ruben Vanraefelghem twee. Bryan Van Den Bogaert is onze ouderdomsdeken. We worden omringd door talentrijke jongeren die hun stinkende best doen. Wie ook aan het sportieve roer komt, hij zal kunnen rekenen op een supergemotiveerd uitgebalanceerd geheel.” (JPV)

Zaterdag 18 januari om 20 uur: Sporting Hasselt A – Royal Knokke FC.