Nils Pierre (R. Knokke FC) blijft hoopvol na nul op negen: “Het is echt van moeten tegen Antwerp FC”

In de Croky Cup stootten de jongens van Yves Van Borm door en op 25 september wacht de thuisconfrontatie tegen Beerschot. De eerste competitiematch, in Dessel, werd met 0-4 gewonnen. Daarna ging het in vrije val tegen profclubs als La Louvière, Luik en Patro Eisden.

Nils Pierre start zijn zesde seizoen als motor van het elftal. Tegen Luik moest hij er na tien minuten uit wegens een bloedende blessure aan het hoofd. De week nadien, op bezoek bij Patro Eisden, haspelde hij opnieuw de volle 90 minuten af. “Ik kon absoluut niet meer verder want ik zag nauwelijks nog door één oog. Meteen werd ik naar het hospitaal gebracht, waar een scan uitwees dat er niets ernstigs aan de hand was. Ik bleef twee oefensessies rusten en verscheen aan de aftrap op bezoek bij Patro Eisden. Wat wil je, met al die miserie kon ik mijn ploeg niet in de steek laten.”

Haalbare kaarten

“Door de lange afwezigheid van Ruben Vanraefelghem werd mijn goede vriend doelman Sven Dhoest tot kapitein gebombardeerd. Ondanks acht tegengoals in drie duels blijft hij schitteren en zich opstellen als een ware leider. Zelf baalt hij natuurlijk, al verstopt hij dat om de veldspelers te motiveren. Al drie weken scoren we niet. We beschikken over geen enkele diepe spits meer want zowel Ruben Geeraerts, Din Sula als Jonathan Mfumbu liggen in de lappenmand. We behelpen ons door het systeem wat aan de passen en een flankspeler in punt te laten aantreden. Achterin speelde Aurélien Bailly op de positie van Ruben Vanraefelghem en hij kon zich niets verwijten.”

We hunkeren ernaar om uit de kelder van de klassering weg te geraken

“We kregen de titelpretendenten voorgeschoteld, nu volgen haalbare kaarten, al hoop ik vooral dat die geblesseerdenboeg leeg geraakt. Het is echt van moeten tegen Antwerp FC. Aan de daaropvolgende Croky Cup-thriller tegen Beerschot denk ik nog niet. We hunkeren ernaar om in de competitie punten te sprokkelen om uit de kelder van de klassering weg te geraken.”

“De voorbereiding zag er rooskleurig uit. Zelden zag ik een zo gemotiveerde groep aan het werk. Tegen blessures is niemand opgewassen ook al blijft onze coach oplossingen aanreiken. Hij kan toch moeilijk zelf de ballen in de netten pegelen hé.” (JPV)

Zondag 18 september om 15 uur: Royal Knokke FC – Royal Antwerp FC B.