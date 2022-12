Nils Pierre krijgt na schorsing basisstek terug bij Royal Knokke FC (1e nationale): “Nu mikken op zes op zes!”

Nils Pierre was geschorst in Francs Borains, maar kreeg thuis tegen Thes Sport Tessenderlo meteen zijn basisplaats terug. Hij speelde een dijk van een wedstrijd op organisatorisch vlak.

Ondanks de blessure van Jonathan Mfumbu blijven de plaatsten duur bij de kustformatie. Michiel De Looze en Aurélien Bailly, vorige week nog basispionnen, zaten nu in de tribune. In Francs Borain moest Ruben Vanraefelghem, die tot dan altijd startte onder Yves Van Borm, naar de dug-out. Laatstgenoemde werd gerecupereerd, maar er wachten hem nu twee strafzondagen.

Nils Pierre evalueert: “Persoonlijk vind ik het normaal dat ik weer aan de aftrap verscheen. Al heel lang loop ik hier rond en ze weten allemaal wat ze aan mij hebben. Toen centrale pion Ruben uit het elftal vloog, reageerde hij op de enige juiste wijze: hij trainde dat de stukken eraf vlogen. Vooral voor hem, en voor mijn beste kameraad Sven Dhoest, ben ik dolgelukkig dat we de nul konden houden.”

Huzarenstukje

“Na een desastreuze start zijn we opgeklommen naar positie zeven en wonnen onze laatste vier matchen in eigen stadion. Al vijf opeenvolgende duels blijven we ongeslagen. Nu wacht ons de derby tegen zwarte beest Sint-Eloois Winkel. Heel zelden oogstten we iets tegen dat geheel. Tijd om komaf te maken met die traditie! We eindigen het kalenderjaar met een thuistreffen tegen Ursl Visé. Nu mikken we op zes op zes om vol vertrouwen de winterstop in te gaan.”

“Afgelopen kampioenschap stuntten we onvoorstelbaar na Nieuwjaar. Met onze huidige geheel kunnen we dit huzarenstukje herhalen. Elke positie is dubbel bezet. De jongens die afvallen vechten als leeuwen, maar vriendschap blijft onze grootste troef. En dan heb je nog Yves Van Borm hé. Ik ken hem al een eeuwigheid en toch slaagt hij er nog in mij te verrassen.”

(JPV)