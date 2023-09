Nils Pierre blijft in alle omstandigheden de motor van Royal Knokke FC in eerste nationale

Zaterdagnacht omstreeks drie uur: de spelersbus parkeert in Knokke na een rit van meer dan vier uur. De spelers prijzen zich gelukkig dat ze, ruim in blessuretijd, nog de gelijkmaker konden scoren in Virton. De door T1 Jannes Tant kort daarvoor ingebrachte Basiru Mbye zorgde voor dit huzarenstukje.

Nils Pierre, geboren in 1995, nadert stilaan tram drie. Hij maakte de hoogconjunctuur, vijf titels en bekerwinst op Standard Luik, mee onder Yves Van Borm en bleef steevast titularis. Dit scenario wijzigde niet toen Jannes Tant de fakkel overnam. “Ze weten wat ze aan mij hebben, hè. Laat ons duidelijk zijn: we komen uit een fantastische periode, maar schrijven nu aan de eerste pagina’s van een nieuw hoofdstuk. Jannes Tant zit aan het sportieve roer en wordt geassisteerd door Wesley De Smet, die hem naar de kust volgde, en door meubelstukken Olivier De Cock en keeperstrainer Ivan Gabriel.”

“De voorbereiding liep naar wens al moesten we ons aanpassen aan de andere wijze van spelen van de nieuwe T1. Je kunt laatstgenoemde op tactisch vlak niet vergelijken met zijn voorganger Yves Van Borm. De vorige coach stond overigens heel veraf van zijn groep, Jannes Tant vertoeft er sporadisch meer tussen. En ja, misschien was een nieuwe wind aangewezen, maar dat is voer voor ons bestuur. Wij vervullen de opdrachten tussen de krijtlijnen. Na drie speeldagen verloren we één keer, wonnen één keer en speelden één keer gelijk. De balans is dus in evenwicht. Nu wacht ons een loodzwaar drieluik: op zondag 24 september ontvangen we KSK Heist, de woensdag daarop komt Olympic Club Charleroi en vier dagen later trekken we naar Union Namur. We zullen onze ruime kern broodnodig hebben. Justin Pieters en Jarno Vervaque zitten in de blessureboeg, maar alle andere kernleden zijn fit.”

KV Mechelen

“Tevens maken we ons op voor een bekeravontuur nadat we FC Seraing uitschakelden. Nu komt KV Mechelen op 31 oktober naar het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park. Ontgoocheld met de loting? Het is dubbel: we hadden ergens wel gerekend op Club Brugge, Anderlecht of Gent. Het wordt hoe dan ook een publiekstrekker maar dit zijn zorgen voor later. Laat ons maar eerst focussen op de competitie in eerste nationale, dit is al moeilijk genoeg.”