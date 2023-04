Nieuwe coach Angelo Paravizzini zoekt vooral spelers met goesting voor Mandel United: “Die zware contracten hoeven niet, met minder lukt het ook”

Angelo Paravizzini (42), die volgend seizoen hoofdtrainer wordt bij Mandel United, is achter de schermen al druk bezig om een team samen te stellen dat aan de nieuwe vereisten voldoet: lokale verankering. “We hebben nu toch al een 17-tal spelers. We mikken op jongens met goesting.”

Angelo Paravizzini is een voetbaldier die na zijn eigen loopbaan waarin hij bij KM Torhout onder meer het pad kruiste van Mario David meteen aan de slag ging als trainer. Na zijn periode van acht jaar bij KVC Wingene, volgden nog eens 3,5 seizoenen Sassport Boezinge. Zijn naam viel eerder al bij KFC Izegem. “Ik ben ooit nog gaan eten in Moeskroen met voorzitter Paul Seynaeve, maar toen zijn we er niet uitgekomen. Nu dus wel. Ik heb ook mijn eigen kijk op het spelletje. Ik weet dat Mandel United in de voetbalwereld de naam had dat je er aardig je geld kon verdienen. Volgens mij kan het zeker ook met een stuk minder.”

Volgend jaar speelt Mandel United sowieso een reeksje lager in de tweede afdeling. “Daar zal het ook niet makkelijk zijn, dat beseffen we. Maar wie mij kent, weet dat ik er altijd vol voor ga. Daarom zoeken we ook spelers die vol goesting naar hier willen komen. Als men mij naar mijn ambitie met Mandel vraagt, antwoord ik dat we er het maximale willen uit puren. De club is aan het heropbouwen. Ik ben zelf bedrijfsleider (Protecta Solutions biedt oplossingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, red.) en ik weet welke inspanningen hier geleverd worden.”

Vertrouwelingen in staf

Het gros van de kern van Mandel United zal straks vertrekken. “Maar de jonge gasten uit eigen jeugd blijven allemaal. We hebben hen ook uitvoerig bekeken, we denken ook dat ze het niveau zullen aankunnen. Uiteraard doen we nog gerichte versterkingen, dat kan iemand van 18 of van 35 jaar zijn, zolang ze maar de juiste ingesteldheid hebben. Mijn spelwijze en manier van trainen vergen veel energie, de spelers moeten daarin willen meegaan. We konden al wat jongens overhalen om naar hier te komen, onder meer de broers Jules en Arthur Desot, Roeselarenaars die hun jeugd bij KV Kortrijk doorbrachten. De zware contracten moeten er uit, we willen weer de referentieclub worden uit de regio die inzet op jeugd, de zogenaamde lokale verankering die nu wel een modewoord lijkt te worden.”

De nieuwe coach laat zich ook omringen door zijn trouwe assistenten Andy Colpaert (T2) en Jurgen Defever (doelmannen). Ook keepertrainer Davy Lammertyn, die zijn eigen keepersschool heeft, blijft aan boord. “We zijn een samenwerking aangegaan om de club in drie jaar te brengen waar we hem graag zien.”