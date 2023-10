Michiel Clyncke (Winkel Sport), die opgroeide aan ‘t zeetje, kijkt uit naar derby tegen Knokke: “Eerste zege doet naar meer smaken”

“Als ik scoor met het hoofd, dan moet we wel winnen”, zegt Michiel Clyncke (Winkel Sport) met een knipoog. Goals van Henri Van Marcke en dus Clyncke zorgden voor een eerste zege voor de eerstenationaler. “En je voelt het meteen op training, er kan weer meer gegrapt worden. En met de derby tegen Knokke in het vooruitzicht heerst er een gezonde spanning.”

Winkel Sport heeft dus de eerste deugddoende zege beet. “We moeten er niet flauw over doen, als je met 3 op 18 gestart bent, dan hunker je naar een eerste overwinning. De zege tegen Olympic Charleroi was verdiend, maar toen ze terugkwamen tot 2-1 moet je de match nog over de streep trekken.”

“Tegen Hoogstraten en OHL B verdienden we ook meer, maar toen lukte het niet. Nu dus wel. Eindelijk. En het smaakt naar meer natuurlijk”, zegt Michiel.

Beloften Club Brugge

Michiel Clyncke (29) is aan zijn vierde seizoen bezig bij Winkel Sport. De aalvlugge flankspeler die nu in het centrum van Brugge huist, maar van Wenduine afkomstig is, werkt als junior-ceo bij Brouwerij Vanhonsebrouck. “Ik ben van ‘t zeetje, een wedstrijd tegen Knokke is altijd speciaal. Ik heb het deze week ook uitgelegd aan Jeremy Perbet, dat het een speciale wedstrijd is voor ons. We hebben maar één West-Vlaamse derby meer. Het team van Knokke telt wel nog enkele anciens, maar ook heel wat nieuwelingen. En een nieuwe trainer, Jannes Tant die ik zelf nog had bij de beloften van Club Brugge. Hij hanteert altijd een 4-3-3 en staat voor mooi opbouwend voetbal, we weten dus aan wat ons te verwachten. Voor mij is de wedstrijd ook extra speciaal, ik ken uiteraard hun voorzitter Vincent Vanhonsebrouck goed, het is de broer van mijn baas.”

Winkel Sport zag vorige week Felix Reuse uitvallen. Ook Daan Debouver, die kampt met een breukje in de hand is twijfelachtig. De brace waarmee hij afgelopen zondag wou spelen, werd door de ref niet goed gekeurd.