Michiel Clyncke gelooft in winstkansen: “Op Tienen is driepunter ook mogelijk”

Winkel Sport bleef thuis tegen VK Ninove op 0-0 steken, al had iedereen bij de thuisploeg wel het gevoel dat er meer in zat.

Michiel Clyncke: “We hadden zeker de bovenhand, creëerden ook wel wat kansjes en gaven niks weg. Maar gezien we in de slotfase nog met tien vielen, moeten we achteraf misschien nog blij zijn met dat punt. Maar we nemen sowieso een ongelofelijke start, na vijf speeldagen zijn we nog aangeslagen. Dat hadden we voor het seizoen niet durven dromen.”

Maar het smaakt natuurlijk naar meer. “We spelen ook gewoon goed”, vindt de flankspeler. “En we geven ook niks weg, één tegendoelpunt nog maar dit seizoen. Daar kun je al op verder bouwen. Daarom ook dat ik ons wel in staat acht om drie punten te pakken op Tienen, we zullen er scoren! Het is een leuk stadion om te spelen. Ik merk wel dat de ploeg toch op heel wat plaatsen veranderd is. Maar ook wij hebben enkele versterkingen binnengehaald. Vooral in de breedte voel je nu dat je bij iedere wissel een gelijkwaardige speler kan laten invallen.”

Blessure verleden tijd

Voor de wedstrijd op Tienen is Masis Voskanian na zijn dubbele gele kaart geschorst, Jordan Dauchy keert terug. Gauthier Libbrecht moest vorige zondag in de opwarming afhaken met een lichte spierblessure, maar hij is ondertussen opnieuw aan het trainen. Maki Tall zat in quarantaine en is nu weer beschikbaar. Zelf is Michiel dit seizoen ook volledig fit. “Vorig jaar scheurde ik een pees van mijn quadriceps, ik was drie maanden out. Pas dan weet je hoe het voelt om aan de kant te staan. Dus nu ben ik maar al te blij opnieuw voetballer te zijn”, besluit Michiel.