Merveille Goblet (Royal Knokke FC): “Voor prognoses lijkt het me nu nog veel te vroeg”

Als we de rangschikking bekijken, dan zien we de kustformatie van Jannes Tant op positie negen prijken. Verrassend verlies tegen nieuwkomer Union Namur duwde Knokke naar de middenmoot. Bij winst was de top vijf een feit. Titularis tussen de palen is dit kampioenschap de ervaren Merveille Goblet. Hij hield al een paar keer de nul, werd voor Union Namur slechts vier keer gepasseerd, maar kreeg er in Wallonië drie om de oren.

“Die waren allemaal te vermijden, maar je kunt de klok niet terugdraaien. Op dus naar de volgende opdracht, een nieuwe verplaatsing. We trekken naar nummer vier: AA Gent. Misschien kunnen we daar sportieve revanche nemen. We zullen echt op onze hoede moeten zijn. Op dat niveau wordt elke aarzeling afgestraft en mogen we zelf niet veel kansen missen. Iedere fout wordt cash betaald. Iedereen kan van iedereen winnen, dat maakt eerste nationale zo boeiend.”

Beste leeftijd

“Op vraag van onze grote baas Kristof Arys tekende ik een contract in Knokke. Ik moest een monument als Sven Dhoest opvolgen. Dat schrok me niet af, ik beschik over een pak ervaring en word in november 29 jaar. De beste leeftijd voor een keeper toch? Bij Standard Luik was ik destijds prof en derde doelman. Daarna ging het naar Tubeke, Waasland Beveren, Cercle Brugge en Mandel. Knokke is nu mijn nieuwe uitdaging. Ik ben woonachtig in Zwevezele. Die afstand vormt geen probleem, in mijn auto kom ik tot rust.”

Draai vinden

“Knokke trok flink wat nieuwe spelers aan en een kersverse trainersstaf. We moeten nog een beetje onze draai vinden, al ben ik zeker dat we nog potten zullen breken. Voor prognoses lijkt het me nog veel te vroeg. Laat ons een eerste keer de aspiraties uitspreken na pakweg tien duels. Zelf verwacht ik niets: ik probeer zo optimaal mogelijk tussen die palen te verschijnen om mijn job te doen. Trouwens, ik word serieus gesteund door die keeperstrainer hier, Ivan Gabriel. Hij is een vakman.” (JPVH)