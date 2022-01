Maxim Vandewalle (Royal Knokke FC) trekt naar KFC Blankenberge

Maxim Vandewalle is aan laatste maanden bezig in Knokke, daarna trekt hij naar KFC Blankenberge. Sedert 1 juli 2016 maakt Maxim Vandewalle deel uit van de kern van Royal Knokke FC in eerste nationale. Voorheen genoot hij zijn opleiding bij Cercle Brugge, waar hij alle reeksen doorliep.

De pijlsnelle flankaanvaller beschikt over een gouden voorzet, die gemeten blijft na een intense spurt. De voorbije periode werd gekenmerkt door blessureleed, maar Maxim is bijna klaar om nog een paar weken te stunten onder de leiding van Yves Van Borm.

“Al zeven weken ben ik buiten strijd wegens een scheur in de quadriceps. Er ging geen enkel contact aan vooraf, op training wilde ik uitpakken met een voorzet en ik voelde die stekende pijn. Misschien zegt mijn lichaam dat het tijd wordt om een paar reeksen te zakken. Eerlang mag ik de oefensessies hervatten, we zullen wel zien”, aldus Maxim Vandewalle.

“Ik blijf enorm ambitieus, want mijn nieuwe club, KFC Blankenberge, trekt ettelijke neofieten aan van hoger niveau en mijn ex-ploegmakker Justin Verlinden is daar nu vaste doelman. Het zou hoe dan ook moeilijk worden voor mij op niveau eerste nationale vermits ik deze zomer aan de slag ga als zelfstandige. Mijn broodwinning primeert natuurlijk.”

Pijnvrij spelen

“Brian Vandenbussche, de vroegere nationale doelman, fungeert als sportief verantwoordelijke in Blankenberge en hij contacteerde mij. Binnen de kortste tijd wist hij me te overtuigen. Er wordt daar een ploeg gevormd die ongetwijfeld zal meedingen naar een stek in nationale. Misschien wordt mijn loopbaan in provinciale dus beperkt tot één seizoen, wie weet. Eerst en vooral lijkt me de tijd aangebroken om te luisteren naar mijn lichaam, zodat ik pijnvrij kan oefenen en matchen betwisten. Ik tel amper 26 lentes dus kan ik zeker nog een aantal jaar mee op dat niveau, dat ik perfect zal weten te combineren met mijn werkomstandigheden.”

“Hoe dan ook reken ik toch op een afscheid in schoonheid bij de vereniging die ik hielp open bloeien. Misschien geeft de coach me nog speelgelegenheid, ik zal er serieus voor ijveren. Samen haalden we titels, samen beleefden we zoveel gloriemomenten. Dat vergeet ik nooit, ondanks het nieuwe hoofdstuk dat ik hoop in Blankenberge te schrijven”, beslaat Maxim Vandewalle. (JPV)