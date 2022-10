Mario David (Mandel United) kent waardeverhouding, maar hoopt op goed resultaat: “Knokke is een topploeg, wij mikken louter op behoud”

Mandel United krijgt zaterdag Knokke over de vloer en probeert week na week punten te sprokkelen om zo het hachje in eerste nationale te redden. Dat met een team met beperkte middelen, maar met een veelvoud aan enthousiasme.

Nog steeds kijkt men bij Mandel United uit om zich verder te versterken. “Iedereen kent de omstandigheden waarin we moeten werken. Pas op 15 augustus zijn we kunnen beginnen trainen, nog later kreeg onze ploeg echt vorm. En nu proberen we via allerlei contacten nog jongens aan te trekken die een meerwaarde kunnen zijn. Makkelijk is dat niet, omdat er nu geen transferperiode is. Je kan ze natuurlijk een profcontract geven, maar dat lukt niet met onze beperkte middelen.”

Zware nederlagen

Op de openingsspeeldagen moest Mandel telkens met een heel jong team zware nederlagen slikken, ondertussen konden de troepen van Mikhail Turi al twee keer winnen. Zondag werd echter een belangrijk duel in de rechterkolom op Tienen verloren. “We zitten in een competitie met twee snelheden. Ploegen als Luik, Francs Borains, La Louvière, Patro Eisden zullen meespelen voor de top drie. En ik reken daar ook nog Knokke bij. Ook AA Gent B is een erg sterk team. In de rechterkolom hangt het allemaal aan elkaar. Je ziet ook dat de meeste ploegen in de omschakeling spelen. Het komt er dus op aan om je kansen te grijpen, in beide rechthoeken. Dus scoren bij het kleinste kansje dat je krijgt en tegengoals vermijden. Ik geloof dat we nu al in een viertal matchen na de 43ste minuut, nog net voor de rust, een goal slikken. Dat is dodelijk. Maar we maken een leerproces door en moeten gewoon verder hard werken.”

West-Vlaams treffen

Zaterdag komt Knokke op bezoek, voor Mandel het eerste West-Vlaamse treffen van het seizoen. Bij Knokke speelt met Emile Samyn een Izegemnaar, ook Jalloh, Depaepe en Bailly hebben een verleden in Izegem. “Ze kenden een wat moeilijke start, maar zullen zeker nog voorin meedoen. Daarvoor loopt er te veel kwaliteit rond. Knokke is een topploeg, wij proberen met alle middelen die we hebben het behoud veilig te stellen.”

Voor de wedstrijd wordt geen etentje georganiseerd. “We zijn eerst onder leiding van onze nieuwe ceo Karl-Jan Vercruysse onze structuur nog aan het verfijnen. Het is een jonge, competente gast die toch al heel wat ervaring heeft.”

Voor de match tegen Knokke zijn Dosso en Robise nog geblesseerd, trainer Mikhail Turi hoopt Canda te recupereren. (WVS)