Mandel-voorzitter gooit de sportieve handdoek na nieuwe nederlaag in cruciaal duel: “Het is over en uit”

Mandel United-voorzitter Frederick Verhelst gaat uit van een scenario waarbij Mandel United volgend seizoen een reeks lager gaat spelen. Maar hij blijft niettemin ook strijdvaardig naar de toekomst toe. Maar een nieuwe thuisnederlaag in een cruciaal duel was er te veel aan en de voorzitter liet zijn emoties de vrije loop op sociale media.

Mandel United stond voor een belangrijke maand februari. Na de thuiszege tegen RFC Antwerpen B kreeg het enkele haalbare kaarten voor de kiezen geschoven. Ploegen die net voor Mandel stonden gerangschikt, maar zowel tegen VK Ninove als tegen Rupel Boom afgelopen weekend werd thuis met 1-2 verloren. De spelers kregen nog een veeg uit de pan wegens het gebrek aan inzet.

Frederick Verhelst gooide medio augustus de reddingsboei naar de club en nam voor een groot stuk de aandelen over. Er werd ook ferm geïnvesteerd in de uitbouw van de ploeg, ook met Nieuwjaar werden nog enkele spelers binnen gehaald. Waaronder ook Munjangi-Bia, die al enkele goals scoorde. Maar dat blijkt dus niet genoeg. Komend weekend trekt de A-ploeg naar Hoogstraten, ook nog een potentiële degradatiekandidaat. Maar de kloof met de barrageplaats is ondertussen al vergroot tot acht punten, met een veilige zestiende stek zelfs tot elf punten.

Derbyzeges voor B-ploeg en dames

De voorzitter gelooft niettemin rotsvast in de toekomst van de ploeg en de potentie van de jeugdwerking. Mandel B won overigens de derby in derde provinciale tegen SV Ingelmunster (1-0), ook de dames (derde in de stand) wonnen de derby van middenmoter VV Emelgem-Kachtem (3-0).