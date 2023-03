Mandel-voorzitter Frederick Verhelst zet nog eens de puntjes op de i: “Mujangi-Bia? Die kost ons bijna niks”

De 1-2 nederlaag in het cruciale zespuntenduel tegen Rupel Boom zinderde na bij Mandel-voorzitter Frederick Verhelst. Op sociale media ventileerde hij zijn onvrede en concludeerde: ‘Het is over en uit.’ Enkele dagen later blijft hij echter strijdvaardig.

“Iedereen die mij kent, weet dat ik een winnaar ben. Ik streef altijd het hoogste na. Maar na afgelopen weekend moeten we vaststellen dat de sportieve redding moeilijk zal zijn. In mijn Facebook-post heb ik dat openlijk gezegd, maar ik heb me nog ingehouden vind ik. Ik lees dat de spelers te veel druk zouden ervaren. Welke druk? Ze moeten geen kampioen spelen hé, gewoon winnen van een ploeg van ons niveau. Maar we verliezen met 1-2 en het kon 1-7 geweest zijn.”

Nog opkuiswerk

De Izegemse ondernemer kijkt ondertussen opnieuw vooruit. “Samen met Mario David heb ik de financiële put gedempt. Maar deze club mag niet afhankelijk zijn van mij, we moeten zelfbedruipend worden. Akkoord, er is nog opkuiswerk. Ik schat dat we tegen de zomer van 2024 daarmee klaar zullen zijn. En ondertussen moeten we verder. Als dat volgend jaar een reeks lager zal zijn, dan is het maar zo. Maar we zijn ondertussen al bezig met het terughalen van wat spelers en willen nu ook de komende weken dat onze trainersstaf een beroep doet op de jongens uit de eigen jeugd. Het kan voor mij niet dat pakweg Verhaest op de bank zit.”

Van ver komen

Met nog 12 matchen te spelen en dus 36 punten te verdienen legt de voorzitter zich neer bij de realiteit. “Mathematisch kan het nog, maar dan moet je haast alles beginnen winnen. Maar zelfs als we op Hoogstraten winnen… We hebben er alles aan gedaan, als je ziet van waar we komen. Sommigen verwijten ons dat we nog spelers als Mujangi-Bia hebben aangetrokken, omdat ze denken dat een gewezen international ons handenvol geld kost. Wel hij kost ons quasi niks. We werken nog steeds met een budget van een eersteprovincialer.”