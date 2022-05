Mandel United zo goed als gered na 6-2 zege tegen Tubeke, nog geen witte rook over extrasportieve toekomst

In voetbal kan het alle kanten uit, maar Mandel United heeft met een 6-2 thuiszege tegen Tubeke een ferme stap gezet naar het sportieve behoud in eerste nationale. Donderdag is de terugmatch in Tubeke. Over het extrasportieve en dus in welke hoedanigheid de club kan verder doen, is er nog geen duidelijkheid.

Mandel United haalde zondagavond – de wedstrijd werd pas om 20 uur op gang gefloten omwille van het internationale tornooi dat afgelopen weekend afgewerkt werd in de Skyline Arena – dus met 6-2. Toch wel wat andere namen aan de aftrap dan we de jongste weken gewend waren met onder meer Feber, Van Hyfte, Verhaest en Jalloh. Tsague en Ferber scoorden twee keer, Verhaest en Kimpale vervolledigden de zesklapper. De twee tegendoelpunten van Tubeke vergulden de pil wat voor de bezoekers. Ook opvallend was het debuut voor de 18-jarige Milan Vandommele.

Mandel United heeft dus een bonus van vier punten voor de terugmatch. Het mag dus niet meer fout gaan voor het team van David Vignes. Als het de barragematchen uiteindelijk zegevierend afsluit, is Mandel sportief verzekerd van het behoud in eerste nationale.

Hoe moet het verder?

Maar met welk team het daar zal kunnen aantreden is dan weer een ander paar mouwen. Strive Football Group trok eerder al de stekker uit het project en ondertussen onderhandelt Paul Seynaeve namens de Izegemse minderheidsaandeelhouders met de Frans-Amerikaanse groep om de continuïteit van de club te verzekeren. Maar witte rook wordt daar nog niet meteen verwacht.