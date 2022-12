Mandel United wil met zege winterstop in: “We staan zaterdag voor de wedstrijd van de waarheid”

Milan Vandommele (18) is een vaste waarde geworden in de A-kern van Mandel United. “Ik leer enorm veel bij van de ervaren spelers die er soms al een indrukwekkende carrière hebben opzitten.” Zelf hoopt de middenvelder op een zege in de laatste match voor de winterstop. “Die willen we echt wel winnen.”

Milan Vandommele groeide op in Izegem, startte met voetballen bij de U5 bij VV Emelgem-Kachtem en zette bij de U8 de stap naar KFC Izegem. Ondertussen genoot hij verder de jeugdopleiding bij Mandel United. Bij het begin van het seizoen werd op de youngsters gerekend om de eerste matchen van het seizoen af te werken. “We kregen toen zware cijfers om de oren.” Maar de jonge gasten ervoeren wel respect van de tegenstanders. Ondertussen blijven ook enkele jongeren deel uitmaken van die A-kern. “En dat is best heftig. Enkel op donderdag wordt er niet getraind. Daarom ook dat ik niet op kot ga. Ik pendel heen en weer tussen Brugge waar ik aan Howest ‘Sport en Bewegen’ volg. Die studie valt nog te combineren met mijn intensieve voetbalactiviteiten.”

Op scherp gezet

Milan speelde vorige zaterdag een volledige match op het veld van SK Heist. “We waren wat gehavend en speelden de eerste helft niet goed. De tweede periode was beter, maar puntengewin zat er niet in.”

Dat moet nu zeker wel lukken tegen VV Hoogstraten dat allerlaatste staat. Winst betekent meteen dat Mandel United een kloofje slaat en dat zou toch een opsteker zijn voor de winterstop. “Onze trainer heeft ons al op scherp gezet, we staan voor de wedstrijd van de waarheid.”

Mandel United recupereert wat jongens, onder meer de geschorsten Mathieu Goblet en Mathis Lievens, maar moet het zaterdag zo goed als zeker stellen zonder Calvin Dekuyper, Amadou Diakhate, Fouad Kaddouri en Daniel Canda. (WVS)

Zaterdag 17 december om 20 uur: Mandel United VV Hoogstraten.