Mandel United stoot door en kan nu tegen Tubeke sportief het behoud in eerste nationale veiligstellen

Na de thuiszege vorige zondag (2-1) van Mandel United tegen SC Eendracht Aalst, bleef de terugmatch op 0-0 steken. Beide teams vergaarden meer kaarten dan kansen, maar Mandel slaagde er in om zich te plaatsen voor de finale tegen Tubeke. Daarvan wordt de heenwedstrijd gespeeld op zondag 29 mei om 20 uur.

Mandel United was met een krappe voorsprong naar Aalst afgereisd, maar verdedigde die met hand en tand. Aalst kreeg wel de betere kansen, maar scoren zat er niet in. Zutterman keek in de 77ste minuut tegen een tweede gele kaart aan, maar Mandel United hield stand. Na het laatste fluitsignaal kreeg ook Ryckaert zijn tweede gele geel, maar na de match ontaardde het toch wat op en naast het veld. Ook het vertrek van de spelersbus van Mandel United verliep niet van een leien dakje, de politie moesten versterking oproepen om de bezoekers veilig te laten vertrekken.

Komende zondag 29 mei speelt het nu thuis tegen Tubeke dat na de 1-1 in de heenwedstrijd na verlengingen ging winnen bij Lyra-Lierse (0-1). De heenwedstrijd tegen Tubeke wordt zondagavond pas om 20 uur gespeeld omdat er komend weekend in internationaal jeugdtornooi gepland staat in de Skyline Arena. De terugwedstrijd in Tubeke is op donderdag 2 juni om 19.30 uur.