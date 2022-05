Mandel United start barragematchen op woensdag 18 mei tegen traditieclub SCE Aalst of het Belisia Bilzen van Luc Nilis

Omdat Moeskroen uiteindelijk de licentie niet kreeg, mag Mandel United straks nog de barragematchen spelen voor het behoud in eerste nationale. En daarbij moet het in een dubbele confrontatie langs de winnaar van het duel Aalst-Bilzen.

Mandel speelt daarbij eerst thuis op woensdag 18 mei om 19.30 uur, de terugmatch staat ingepland op zondag 22 mei om 15 uur. Komt Mandel als winnaar uit dat dubbel duel, dan speelt het de finale om een ticket voor het behoud.

Daarbij zijn Lyra-Lierse Berlaar en Olsa Brakel nog in de running als tegenstander. Zij moeten evenwel nog afrekenen met de winnaar van de eindronde binnen de (Franstalige) ACFF-reeks.

Traditieclub Aalst eindigde tweede in tweede afdeling VV B op ruime afstand van kampioen Hoogstraten, Bilzen werd in dezelfde reeks vijfde. Bij Bilzen is ouds-spits Luc Nilis de hoofdcoach.