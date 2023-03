Mandel United ontvangt buur Winkel Sport en dat zou wel eens de laatste derby in jaren kunnen zijn

Zaterdag 25 maart wordt de derby Mandel United – Winkel Sport gespeeld en dat zou wel eens de laatste in jaren kunnen zijn. Mandel heeft zich neergelegd bij de degradatie, bij Winkel Sport zetten ze vorige week een grote stap naar het behoud.

Een grote volkstoeloop voor de derby moet allicht niet verwacht worden. Het doet de mensen bij Mandel op dit moment ook niet veel. “Inderdaad. De laatste derby in lange tijd? Dat kan wel, maar wij zijn nu met andere zaken bezig. We hebben ons neergelegd bij de degradatie, we zijn het kneusje van de reeks. We verwijten niemand iets, we hebben er alles aan gedaan om een competitief team op de been brengen”, stelt sportief manager Mario David. “Pas eind augustus kregen we de touwtjes opnieuw in handen, vanaf dan is bergen werk verzet. We zijn Mikhail Turi en zijn staf ook dankbaar, ze hebben ervoor gezorgd dat we toch onze voet konden zetten naast heel wat teams. Dat heeft jammer genoeg niet geresulteerd in de nodige overwinningen, maar we waren er wel vaak dichtbij. Kijk maar naar de heenmatch op Winkel, daar verdienden we zeker ook een punt. Maar het is nu eenmaal gelopen zoals het is.”

“Ja, we willen misschien wel terug naar het KFC Izegem van vroeger” (Mario David, Mandel United)

Ondertussen broedt het bestuur al op de plannen voor volgend seizoen. “Veel kan ik daarover nog niet zeggen, maar we gaan zeker meer de lokale toer op. Sommige mensen verwijzen mij naar het KFC Izegem van vroeger. En ja, dat waren leuke tijden en misschien willen we daar naar terug. Toen ik bij de club kwam en we onder leiding van Paul Seynaeve een fantastisch bestuur hadden. Ondertussen was hier ook een topjeugdwerking op poten gezet, maar er is ook veel gebeurd”, verwijst Mario David naar de passage van de Strive Football Group. “We hebben geprobeerd om in eerste nationale te blijven, maar misschien was dat niet de beste keuze. Een reeks lager is er ook voetbal, we willen dat doen met meer lokale jongens. We willen plezier hebben op het veld en in de kantine.”

“Het is nu niet het moment om etentjes te geven en show te verkopen. We zullen dat zoals in de heenmatch aan de vedetten op het veld laten” (Mario David, Mandel United)

Nu nog aan een ploeg beginnen bouwen lijkt geen sinecure. “De spelers kunnen maar hun ontslag geven vanaf 1 april, dus we hebben nog tijd. Al weet ik ook wel dat sommige ploegen al in november aan hun contractbesprekingen voor het volgende seizoen beginnen. Maar we doen het wel lukken, dit jaar konden we pas eind augustus beginnen.”

Rond de derby van zaterdag wordt in de Skyline Arena niet veel poeha gemaakt. “Het is nu niet het moment om etentjes te geven en show te verkopen. We zullen dat zoals in de heenmatch aan de vedetten op het veld laten”, krijgt Mario nog een zure oprisping.

Redding bijna een feit

Bij Winkel Sport, dat na een moeilijke periode afgelopen zondag tegen R. Antwerp FC een deugddoende driepunter pakte, heerst een meer relaxte sfeer. “Noem het gerust de drie punten van de redding”, is Patrick Rotsaert, sportief manager bij Winkel Sport, van mening. “We zullen de komende weken nog wel wat punten moeten halen, met 40 stuks ben je allicht veilig. Maar nu hebben we Mandel, daarna Charleroi B, Rupel Boom en Hoogstraten en later ook Ninove moeten we nog bekampen. Teams die allemaal onder ons staan.”

De wedstrijd tegen Antwerp leverde wel nog een extra blessure op. Nadat Rens Verhooghe zich op de donderdagtraining had geblesseerd, liep Daan Debouver een scheurtje op bij het geven van de voorzet van de 1-1 van Jasper Beyens. Naast deze twee bovengenoemde spelers blijven ook Felix Reuse, Gauthier Libbrecht en Marvin Dewaele onbeschikbaar. “We zijn tegen de vier weken schorsing van Joey Dujardin in beroep gegaan, tegen Mandel mag hij zeker nog aantreden, maar daarna zullen we het ook een tijdje zonder hem moeten doen.”

“We zijn nog in onderhandeling met vier tot vijf potentieel nieuwe spelers” (Patrick Rotsaert, Winkel Sport)

Ook bij Winkel Sport leeft de derby minder dan vroeger. “Onze spelers met een Mandel-verleden kennen daar nog nauwelijks iemand. Maar we staan eens voor een korte verplaatsing. Van mij hoeft Mandel niet te zakken, maar dat zal helaas niet meer omkeerbaar zijn vrees ik.”

Terwijl Mandel United aan een nieuwe ploeg moet bouwen staan de buren op dat vlak al een stuk verder. “We hebben nu 18 spelers onder contract liggen en spreken nog met vier tot vijf potentieel nieuwe spelers. Waar we naar op zoek zijn? Zoals iedereen zeker: spitsen! En flankspelers. We zien wel wie we kunnen overhalen om bij ons te komen spelen”, besluit Patrick Rotsaert.