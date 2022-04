Mandel United komt pas om 20.23 uur aan voor match die al om 20 uur moest starten, maar pakt toch punt tegen leider

De troepen van David Vignes moesten woensdagavond zonder opwarming de mat op tegen leider Dessel. Door het verkeer dat vooral rond Antwerpen stil stond en raakte de spelersbus pas om 20.23 uur in Dessel, terwijl de match eigenlijk om 20 uur moest starten. Maar het bleek nog net op tijd om weliswaar zonder enige opwarming de match te starten. En Mandel pakte een mooi punt bij de leider.

Physical trainer Karsten Vandendriessche doet het verhaal. “We waren nochtans om 16.30 uur vertrokken, we zouden uiteindelijk bijna vier uur doen over de trip.” In normale omstandigheden rij je nog geen twee uur over de iets meer dan 160 kilometer naar de Kempen. “Maar rond Antwerpen stond het verkeer stil, we gingen geen meter vooruit.”

Busje met kledij reist vooruit

Ondertussen was er ook contact met de thuisploeg waar men uiteraard al stond te wachten op de bezoekers. Maar het reglement zegt dat een wedstrijd met een half uur kan uitgesteld worden – ook bijvoorbeeld als de verlichting het plots zou begeven – en dus was Mandel nog net op tijd toen het om 20.23 uur uit de bus stapte. “Onze kledij hadden we niet bij, die reist altijd voor met een busje met de materiaalmannen. De spelers zijn dan maar in hun kleren gesprongen en zijn zonder opwarming aan de match begonnen.”

En dat deed Mandel niet onaardig. “Na tien minuten kwamen we op voorsprong. Na goed doorzetten van Zutterman scoorde Lenaerts onder druk een owngoal. Maar als zo vaak incasseerden we snel een tegendoelpunt en kwamen we zelfs 2-1 achter, maar voor de rust stelde Jeremy Kumbi gelijk. In de tweede helft was er wel wat steriele druk van de thuisploeg, maar we mogen verdiend een punt mee naar huis nemen. Een opsteker bij de leider.”

Komende zondag staat Mandel opnieuw voor een verre verplaatsing, dit keer naar Luik. “Er zal op zondag hopelijk wat minder verkeer zijn”, knipoogt Karsten.