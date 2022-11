Lamkel Zé niet in KVK-selectie voor degradatiederby tegen Oostende na transferperikelen

KV Kortrijk heeft zijn Kameroense speler Didier Lamkel Zé niet opgenomen in de selectie voor de West-Vlaamse kelderkraker tegen KV Oostende vanavond. Aanleiding zou een interview met de Franstalige publieke omroep ‘RTBF’ zijn. Daarin had Lamkel Zé laten verstaan dat hij KV Kortrijk deze winter wilde verlaten voor de Hongaarse landskampioen Ferencvaros. KV Kortrijk wenste niet te reageren op vragen rond de niet-selectie van Lamkel Zé.

Na het veelbesproken interview op RTBF, waarin Didier Lamkel Zé aangaf KVK in januari te willen verlaten, heeft KV Kortrijk-coach Adnan Custovic besloten de aanvaller niet op te nemen in zijn selectie voor de match op en tegen KV Oostende vanavond.

Echtscheiding

Deze zomer haalde KV Kortrijk Lamkel Zé nog met luide trom binnen, maar nu lijkt het huwelijk tussen de Kerels en de Kameroense aanvaller veel sneller dan voorzien op een echtscheiding uit te draaien. Zé, die voor drie seizoenen had getekend bij KVK, vertelde in een interview op RTBF dat hij de Kortrijkse club deze wintermercato al wil verlaten voor een Hongaars avontuur.

“Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”, zei Zé. “Ik heb een grotere uitdaging nodig om een hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen. Dit is een aanbod dat ik niet kan weigeren, dat was ook afgesproken met Matthias Leterme (algemeen directeur KVK) toen ik hier tekende. Ferencvaros is een geweldige club, die elk jaar Europees voetbal speelt. Ze wilden me al toen ik bij Antwerp speelde. Met 90 procent zekerheid kan ik zeggen dat ik in januari naar Hongarije trek.”