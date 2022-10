KV Kortrijk stelt bouw oefencomplex opnieuw uit tot seizoen 2024-2025, stad Kortrijk is boos: “Onbegrijpelijk, de afspraak is door eigenaar Tan niet nagekomen”

Niet enkel op het veld loopt het niet soepel dit seizoen voor KV Kortrijk, ook daarnaast zijn er problemen. Normaal zou KVK al begonnen moeten zijn aan de bouw van een gloednieuw oefencomplex naast het stadion, maar de club stelt de bouw nog maar eens uit. Het hoopt klaar te zijn tegen het seizoen 2024-2025, tot ergernis van stad Kortrijk.

“Ik was verwonderd toen ik hoorde dat KV Kortrijk zo laat met de bouw wilde beginnen, terwijl het oefencomplex er volgens de gemaakte afspraken tussen de club en het stadsbestuur al had moeten staan”, reageerde een geïrriteerde Kortrijks schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Het oefencomplex had in oktober dit jaar af moeten zijn. Na een eerste uitstel werd de start van de bouwwerken verlegd naar het najaar van 2022, maar ook deze deadline werd niet gehaald. Nu zou de eerste steen van het nieuwe oefencomplex pas eind maart 2023 gelegd worden. Een spijtige zaak volgens Wouter Allijns, die vindt dat het complex voor de club en de stad een win-wingegeven kan zijn. “Zowel voor de professionalisering van de club alsook van de sport in stad Kortrijk is het oefencomplex noodzakelijk.”

Vincent Tan

Volgens Allijns zou de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk, Vincent Tan, wel iets met de vertraging te maken kunnen hebben: “Ik heb een goeie band met het dagelijks bestuur van de club, maar zij hangen ook vast aan de instructies van de eigenaar. Daar wringt het schoentje dus volgens mij.”

Voor de bouw van het oefencomplex van 4,2 miljoen euro is Vincent Tan inderdaad nodig. De Maleisiër zou 2 miljoen euro betalen, Stad Kortrijk via subsidies de overige 2,2 miljoen euro. Zonder Tans inbreng kan de bouw niet opgestart worden. Toch is er hoop dat het oefencomplex er sneller komt. “Ik heb intussen met CEO Matthias Leterme gesproken, en hij vertelde me bereid te zijn om nog eind dit jaar te beginnen”, besluit Allijns.

KVK-CEO Leterme wilde niet veel kwijt over de heisa. Enkel dat KV Kortrijk de zaak rond het oefencomplex ‘zo snel mogelijk’ afgehandeld wil hebben.

Nieuw stadion

Naast de bouw van het oefencomplex is het ook nog uitkijken naar een nieuw stadion voor KVK. In 2023 wordt normaal een locatie gekozen, daarna kan de bouw beginnen. Al is het maar de vraag hoeveel zin eigenaar Vincent Tan heeft om daar aan mee te werken. Een verkoop van de club hoort tot de mogelijkheden. In dat geval zijn er volgens Het Laatste Nieuws alvast enkele Kortrijkse topondernemers bereid het stadion te financieren.