Kristof Arys staat voor uitdagend kampioenschap met Royal Knokke FC: “Ons huiswerk is nog niet af”

Zaterdagochtend 13 augustus: samen met sportief manager Kristof Arys en voorzitter Vincent Vanhonsebrouck bekijken we de oefensessie van Yves Van Borm en zijn staf. Kristof glundert: “De hoofdcoach zei mij onlangs dat hij nooit eerder met een dergelijk gemotiveerde bende werkte.”

Liefst 13 nieuwkomers namen de plaats in van jongens die de kustformatie verlieten: Leandro Depaepe, Mauro Devos (beiden Zwevezele), Amadu Jalloh, Loïc Ritière (beiden Mandel), Ruben Geeraerts, Michiel De Looze (beiden Deinze), Geoffrey Ghesquière Olympic Charleroi), Ibrahim Halil Köse (Luik), Jonathan Mfumu (Dender), Noah Aelterman (Club NXT), Brendan Schoonbaert (Beveren), Din Sula (gehuurd van Virton) en Louis Broché (KV Oostende).

Zonder druk bouwen

Het trio Vincent Vanhonsebrouck, Yves Van Borm en Kristof Arys is verantwoordelijk voor alle transfers. Laatstgenoemde heeft drukke weken achter de rug maar rust nog niet op zijn lauweren. “Ons huiswerk is nog niet ten einde. Afgelopen competitie klommen we van een kelderpositie naar een stek in de eindronde. Dat bleek een grandioos succes maar we slaan die pagina om. Nu zegden we tegen onze hoofdcoach dat hij zonder druk mag bouwen met de nieuwkomers. Zij die vertrokken, opteerden voor lagere afdelingen, beter combineerbaar met hun broodwinning. Wij zijn ingedeeld in een reeks met ettelijke profclubs, die dagelijks twee keer trainen. Wij liefhebbers stellen daar onze professionele mentaliteit tegenover. Kijk bijvoorbeeld naar kapitein Ruben Vanraefelghem. Hij is om 6 uur ‘s ochtends al in een garage voor zijn broodwinning maar ’s avonds op training klaagt hij nooit.”

We staan steeds open voor opportuniteiten, mijn aandacht mag nooit verslappen

Onvoorstelbare stunt

“Als je op 1 juli klaar bent met je transfers heb je slecht gewerkt. De markt sluit pas op 31 augustus. We staan steeds open voor opportuniteiten, vandaar dat mijn aandacht nooit mag verslappen. Wat de competitie betreft, stellen we vast dat we in vergelijking met vorig jaar tien speeldagen meer voorgeschoteld krijgen. Enkele tweede ploegen van 1A verenigingen komen erbij: AA Gent B, Sporting Charleroi B, Antwerp B en OHL B. Veel rivalen hebben zich versterkt met grote middelen, wij stellen daar ons gezond verstand tegenover. De samenwerking met de sportieve staf en met de beleidsploeg verloopt vlekkeloos. Omdat het kampioenschap zo zwaar oogt, leggen we minder druk op de bekercampagne. Anderzijds, als we enkele ronden doorstoten dan worden we geconfronteerd met een thuistreffen tegen Beerschot. Dat zou opnieuw een onvoorstelbare stunt betekenen.”

Royal Knokke FC realiseerde al een eerste opsteker door op zondag 14 augustus ASV Geel uit te schakelen. Nu wacht op zondag 21 augustus een nieuwe thuismatch in het kader van de Croky Cup: KVC Houtvenne. Op woensdag 24 augustus treden de jongens van Yves Van Borm voor het eerst thuis aan in competitieverband: tegen Raal La Louvière. (JPV)

Zondag 21 augustus om 16 uur: Royal Knokke FC – KVC Houtvenne.