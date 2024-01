Kevin Hebbelinck vindt steeds beter plaats bij Royal Knokke FC (1e nat.): “Voetballen tegen vader en broer”

Royal Knokke FC pakte uit met een puike prestatie tegen het nummer vier AA Gent B. De brilscore bleef behouden al werden de toeschouwers vergast op een puike pot voetbal. Twee georganiseerde en foutloze verdedigingen gaven geen krimp.

De van Racing Gent aangetrokken Kevin Hebbelinck startte en bleef 82 minuten staan. Vervolgens kwam de frisse Samuel Addo in zijn plaats. “Net voor de winterstop kon ik een vaste stek afdwingen, wat al een hele prestatie is in een team waar elke positie dubbel bezet is. Na mijn aankomst bij de kustploeg moest ik nog even mijn weg zoeken, alles was nieuw. Daarenboven liep ik een blessure op tijdens de voorbereiding. Kortom, ik werd vooral door tegenslagen gecounterd, ondanks het feit dat ik meteen aanvaard werd door medespelers, trainers en bestuur. Als je echter met een letsel geconfronteerd wordt, moet je niets forceren en luisteren naar de medische staf, wat ik ook gedaan heb.”

Tot-vijf viseren

“Nu is de eerste stap gezet, al moet ik vanzelfsprekend blijven presteren. Anderzijds zou ik mijn statistieken wat willen opkrikken. Scoren of een beslissende assist afleveren lukt altijd net niet. Het staat zo mooi als je leest dat je een doelrijpe actie hebt ingezet.”

“De eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar betekende toch iets speciaals voor mij. Bij Jong AA Gent zat mijn vader Marc Hebbelinck als afgevaardigde in de bezoekende dug-out en mijn broer Frederique als materiaalman. Hoe je het ook draait of keert, dit blijft iets speciaals.”

Burenstrijd

“Nu maken we ons op voor de derby bij Sint-Eloois-Winkel, een vereniging die één punt minder telt dan wij. Ik woon in Melle, nabij Gent, en ken de gevoeligheden van die burenstrijd niet zo goed. Toch verneem ik van de ploegmaats dat er wel wat prestige bij die wedstrijden komt kijken. Maar goed, de drie punten zijn belangrijk want volgens mij kunnen wij gerust de top vijf viseren. We beschikken immers over flink wat kwaliteit. Trouwens coach Jannes Tant is tactisch serieus onderlegd en zal zijn plan wel klaar hebben.”

Zondag 21 januari om 15 uur: K Sint-Eloois-Winkel Sport A – Royal Knokke FC.