Karel-Jan Vercruysse is de nieuwe CEO van Mandel United: “Ik heb veel opgestoken van Matthias Leterme”

Karel-Jan Vercruysse (31) is de nieuwe CEO van Mandel United. De 31-jarige Kortrijkzaan zal de dagelijkse leiding van de club op zich nemen. Bij KV Kortrijk deed hij al de nodige ervaring op en het was ook daar dat hij Mandel-voorzitter Frederick Verhelst leerde kennen.

In het beroepsleven is Karel-Jan Vercruysse CCO bij Sunday, het vroegere Merchandise Essantials. “Het is er fantastisch werken, het bedrijf blijft maar groeien. Zelf ben ik er verantwoordelijk voor de sales en de marketing.”

Vercruysse zal de taak van CEO bij Mandel United combineren met zijn huidige job. “Ik zal vooral ’s avonds in de week en tijdens de weekends op de club aanwezig zijn. Het wordt dus best druk, maar ik zie het zitten. Ook al omdat de klik met Frederick Verhelst er meteen was. Ik leerde hem kennen toen ik bij KV Kortrijk aan de slag was. Die functie vervulde ik daar toen wel voltijds. In Kortrijk was ik verantwoordelijk voor het commerciële, hier zal ik meer het totaalplaatje onder handen nemen.”

Zelf voetbalde Karel-Jan niet. “Maar ik ben wel een voetbaldier, ik hou van het spelletje. En in tegenstelling tot heel wat mensen vermoeden is de voetbalwereld vrij open. Eens je een netwerk opgebouwd hebt, kun je op heel wat mensen terugvallen. En in Kortrijk heb ik veel geleerd van general manager Matthias Leterme.”

Geen domme kosten

Ondertussen kon Karel-Jan, die ook twee dochtertjes Eleonore (7) en Frédérique (4) heeft, al kennismaken met heel wat mensen binnen de club. “Frederick en Mario kende ik al wat beter, maar ik heb hier ondertussen al heel wat mensen ontmoet met passie voor de club. Mijn belangrijkste taak is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de visie van de voorzitter te kunnen implementeren. Concreet willen we verder professionaliseren en de inkomsten naar omhoog krijgen.”

Karel-Jan weet ook wel dat Mandel uit woelige tijden komt. “Daarom is het ook zo belangrijk dat we iedere euro die we uitgeven twee of zelfs drie keer gaan omdraaien. We gaan geen domme kosten maken of megalomane uitgaven doen. Maar het commerciële luik is hier de jongste twee jaar wat onderbelicht gebleven, dat willen we nu weer aanzwengelen. In de regio barst het van de kmo’s en grotere bedrijven. Er is hier een gigantisch potentieel.”

Vechtersmentaliteit

Karel-Jan hoopt ook meer volk naar de Skyline Arena te lokken. Maar hoe? “Door beleving aan te bieden. Je moet er eigenlijk voor zorgen dat de mensen graag naar de match komen, ook als de resultaten even tegenvallen. Ook sponsors moet je aantrekken door hen meerwaarde te bieden. Niet gewoon hun logo ergens afficheren, maar die mensen iets bieden dat eigenlijk meer waard is dan hetgeen ze geven.”

Het sportieve luik hoort niet tot zijn taken. “Onze trainer is de juiste man op de juiste plaats. Het is iemand die ferm inzet op motivatie, hij slaagt erin zijn vechtersmentaliteit in de ploeg te slijpen. We zijn dus geen vogel voor de kat. En er is nog versterking op komst, maar ook hier geldt dat we financieel geen zotte dingen gaan doen.”

Zondag 2 oktober om 14.30 uur: RFC Antwerp B-Mandel.