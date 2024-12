Efficiënt Genk gaat niet zonder moeite voorbij Kortrijk

Racing Genk heeft zaterdag in de opener van de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-2 de maat genomen van KV Kortrijk. De leider kwam vroeg op achterstand, maar toonde zich nadien erg doeltreffend. Patrik Hrosovsky was de grote held met twee goals. Genk loopt in de tussenstand voorlopig zeven punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Kortrijk blijft als veertiende in de gevarenzone.

De bezoekers begonnen gretig aan de partij in de Cegeka Arena. Dewaele, de enige nieuwkomer in de basiself bij de Kerels, kopte na vier minuten een hoekschop van Kadri in doel, 0-1. Genk-coach Fink koos voor een nieuwe veldbezetting met drie centrale verdedigers, en dat bleek aanpassen. De in de basis teruggekeerde Cuesta ontsnapte halverwege de eerste helft aan rood na een charge op Ferri.

Genk had veel balbezit, maar kon daar amper gevaar uit puren. Het was wachten op een flits voorin van Tolu, en die kwam er ook na veertig minuten. De Nigeriaan nam doelman Vandenberghe onder vuur, en Hrosovsky tikte de rebound makkelijk in doel, 1-1.

De ban bleek gebroken voor Genk, dat na rust meteen over de bezoekers ging. Kortrijk-aanvoerder Silva werkte na twee minuten in de tweede helft een voorzet van El Ouahdi pardoes in de voeten van Hrosovsky, die zijn tweede van de middag in doel ramde, 2-1. Kortrijk ging wel zijn kans, maar een bedrijvige Messaoudi had zijn vizier niet op scherp staan.

Aan de overkant was Genk wel efficiënt. De snelle Adedeji-Sternberg (68.), die zijn basisdebuut vierde, combineerde op links met Tolu en werkte vervolgens keurig af, 3-1. Een verdienstelijk Kortrijk kon pas in blessuretijd reageren met een rake kopbal van Ambrose (90.+1). Daar bleef het bij. Eindstand: 3-2.

Later zaterdag zijn er in de Jupiler Pro League nog KV Mechelen-Club Brugge, Standard-OH Leuven en Gent-STVV.