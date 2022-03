Jorgo Waeghe (Winkel Sport): “Komend seizoen dichter bij huis spelen, maar eerst nog behoud veilig stellen”

In zijn laatste maanden bij Winkel Sport hoopt Jorgo Waeghe het behoud snel veilig te stellen en kijkt hij uit naar de match tegen ‘zijn’ Knokke op de voorlaatste thuismatch.

Na een mindere periode en de thuiszege tegen Rupel Boom speelde Winkel Sport drie keer op rij gelijk: tegen leider Dessel, buur Mandel United en op het veld van topploeg FC Luik. “Maar telkens hadden we het gevoel dat er nog iets meer in zat”, zegt spits Jorgo Waeghe (33). “Het hangt allemaal dicht bij elkaar. Kijk maar eens naar Dender, die stonden zes weken geleden vlak voor ons, kwamen bij ons winnen en zetten na Nieuwjaar een reeks neer (16 op 18, red.). Zo schuif je op in het klassement natuurlijk.”

Jorgo Waeghe is gepokt en gemazeld in het nationale voetbal. De Knokkenaar startte met voetballen bij FC Knokke, werd er weggeplukt door Club Brugge en na een jaartje bij KSV Roeselare tekende hij een profcontract bij SV Zulte Waregem. Vervolgens speelde hij drie jaar in tweede klasse bij Dender, een jaartje bij Cappellen, drie jaar bij Knokke, twee seizoenen bij RC Gent en nu is hij al aan zijn derde seizoen bezig bij Winkel Sport. “En ja, het wordt mijn laatste. Dat had ik voor het seizoen al min of meer beslist. We hebben ondertussen een tweede kindje. Ik trek naar het ambitieuze SC Blankenberge waar ik straks ook Maxim Vandewalle en Simon Savaete, die ik nog ken van bij Knokke, aantref. Het is dichter bij huis. Ik werk overigens voor de gemeente Knokke. Het is momenteel een drukke periode, ik sta immers mee in voor de terrasvergunningen en strandconcessies.”

Meer concurrentie

Bij Winkel Sport moet Waeghe het vooral doen met invalbeurten. “De trainer weet wat hij aan mij heeft, ik respecteer ook zijn keuzes. En als ik speelminuten krijg, probeer ik mijn steentje bij te dragen en mee beslissend te zijn. Bij ons zijn de meeste jongens nu fit en hebben we met Tall een nieuwe spits. De concurrentie is dus groter geworden dan voor Nieuwjaar en je voelt dat iedereen daardoor ook scherper staat. Hopelijk resulteert dat in een zege tegen SK Heist. Als we erin slagen nog enkele wedstrijden te winnen dan kunnen we misschien een rustig seizoenseinde beleven. Op de voorlaatste speeldag trekken we dan naar Knokke, daar gaan winnen zou voor mij persoonlijk dan ook mooi zijn. Maar zover zijn we nog niet.”

Winkel zal het allicht moeten doen zonder Voskanian die op Luik na een kwartier moest vervangen worden. Debouver meldde zich tijdens de opwarming ziek, maar is opnieuw fit.