Jordi Lemiengre (Mandel United) weet dat komende weken cruciaal zijn met oog op de redding

Mandel United heeft zich in de verlengde winterstop versterkt met heel wat Franse aanwinsten. En die zijn meteen ook speelgerechtigd, ook voor de wedstrijden die de jongste weken werden uitgesteld en later op het jaar worden ingehaald.

Ook deze week werden nog spelers getest, het aantal versterkingen loopt misschien nog op. Maar ondertussen werden Andrea Kimpala en Daniel Kamy, middenvelders Loup Hervieu en Antonio Tresor en spits Akram Tsague vastgelegd. Zeker over Loup Hervieu, die overkomt van Caen, wordt zeer lovend gesproken. “Die jongen heeft zeker heel wat in zijn mars”, bevestigt assistent-trainer Jordi Lemiengre.

Voor twee jaar getekend

Mandel ging afgelopen zaterdag een oefenpot winnen bij FC Gullegem en trekt komende zondag naar Visé. “We hebben onze nieuwkomers ter beschikking, maar missen toch ook wel enkele spelers. Tom Raes (enkel) is al zeker out, Nicholas Tamsin en Thomas Chesnel zijn twijfelachtig. Ook Artuur Zutterman blijft nog out. Arthur Devos is dan weer niet beschikbaar wegens examens.”

We moeten volgens mij in eerste instantie mikken op de barrageplaats

Mandel weet dat het voor de helse taak staat een grote achterstand in te halen in de tweede ronde. “We moeten volgens mij in eerste instantie mikken op de barrageplaats (13de op 15 ploegen, red.). De eerste drie, vier weken worden cruciaal, want voor ons is het eigenlijk al 5 over 12. Gelijk tegen wie we spelen, we moeten punten pakken. En dat is mogelijk als we niveau halen.”

Jordi Lemiengre heeft nog een contract dat volgend seizoen overlapt. “Ik vind dit nog altijd een mooi project, al is het sportief niet gelopen zoals we tot nu toe verhoopt hadden. Maar eerst focussen we ons op de komende wedstrijden.”