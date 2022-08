Jong Mandel United verliest met 9-0, maar geniet van staande ovatie van het Luikse publiek

Na de 8-0 voor de beker op Aalst en de 0-8 tegen Ol. Charleroi incasseerde een piepjong Mandel United dit keer negen goals in de midweekse match bij RFC Luik.

Zes van die negen doelpunten werden gescoord door Jérémy Perbet, een man met tonnen ervaring in eerste klasse tot zelfs Club Brugge toe. Daar waren de jonge gasten van Mandel United niet tegen opgewassen. “Maar we zijn vooral blijven voetballen, maar uiteraard word je nu en dan afgetroefd door die kerels”, zegt Stijn Naessens die opnieuw mee was als coach, maar straks weer zijn taak als TVJO gaat opnemen. “Het is inderdaad in principe de laatste match geweest met deze kern, hopelijk kan de club straks spelers strikken die betaalbaar zijn, maar ons ook wat competitiever maken. Onze jonge bende heeft zich tot de laatste minuut letterlijk gesmeten, de staande ovatie van het Luikse publiek zullen ze nooit vergeten.”

Testers trainen

Op het moment dat het jonge Mandel zich in Luik aan het opwarmen was, trainden een vijftal testers op terrein 3 onder leiding van Mikhail Turi. Die laatste is in gesprek met Mandel om hoofdtrainer te worden, maar een officieel akkoord is er daar nog niet. Ook over transfers kan er voorlopig nog niets meegedeeld worden. Binnen de club is men ook druk bezig met het opnieuw negotiëren van de lopende contracten van enkele spelers. Komend weekend is er geen competitievoetbal in eerste nationale, dus dat biedt de club nog wat extra tijd richting de volgende wedstrijd op zaterdag 3 september. Die wordt opnieuw op verplaatsing afgewerkt, bij RAAL La Louvière dat met zes op zes een vliegende start genomen heeft.

Zelfs als er versterkingen komen, heeft men zich binnenkamers al min of meer neergelegd bij de degradatie. In een sterke reeks als eerste nationale is het sowieso al niet makkelijk, de club redden staat nu voorop. (WVS)