Jeugdvoetbalvrienden aan vooravond van derby Mandel United – Winkel Sport: “Eigenlijk het duel tussen de jeugd van Club Brugge”

De derby in eerste nationale tussen Mandel United en Winkel Sport is van sportief levensbelang, maar voor enkele spelers is het gewoon ook een weerzien met vrienden. Dat is zo voor Gauthier Libbrecht (Mandel) en Michiel Clyncke (WSP).

De derby tussen Mandel United en Winkel Sport stond eerst vlak na de winterstop gepland, maar werd uitgesteld door corona. Eerder dit seizoen ontmoetten de teams elkaar al twee keer. In de beker eindigde het 0-0, maar stootte Winkel door via de strafschoppen. In het competitieduel werd het 1-1. Maar sindsdien is er al heel wat veranderd, vooral dan aan de kant van Mandel. Daar werd niet enkel een trainerswissel doorgevoerd, er kwamen ook tien nieuwe spelers. Vooral Fransen, maar Gauthier Libbrecht bleef wel in de basis staan. Wij brachten hem samen met zijn jeugdvoetbalvriend Michiel Clyncke die op tijd uit blessure lijkt terug te zijn om zijn stek in het elftal van Winkel Sport in te nemen. Plaats van de afspraak: trainingscenter Athos waar Gauthier aan de slag is als personal trainer. Het moet niet altijd de Kasteelbrouwerij zijn waar Michel als junior-CEO fungeert. De twee voetbalcopains begroeten elkaar met hun duidelijk goed ingeoefende handshake.

Jullie delen je geboortejaar 1994.

Michiel: “Ik ben al 28 jaar geworden. Gauthier verjaart straks (9 maart, red.), maar ik heb nog geen uitnodiging gezien.”

Gauthier: “Jouw feestje is me ook ontgaan.”

Michiel: “Ola, je mag straks mee op mijn vrijgezellen. Een primeur voor de gazet: ik ga deze zomer trouwen met Eline Rosseel.”

Michiel is afkomstig uit Wenduine en woont nu in centrum Brugge, Gauthier is geboren in Menen en huist nu in Wevelgem.

Waar kruisten jullie paden voor het eerst?

Michiel: “Bij Club Brugge. Na een jaartje bij Wenduine ben ik meteen naar Club vertrokken en ik ben er 14 seizoenen gebleven.”

Gauthier: “Ik begon bij SC Menen, na drie jaar Moeskroen volgden elf jaar Club Brugge.”

Mooie tijden allicht?

Michiel: “Topjaren waren dat met internationale tornooien tot zelfs in Qatar. In ons jaar zaten ook Bjorn Engels, Nikola Storm en Birger Verstraete.”

Gauthier: “En Aaron Vanfleteren natuurlijk.” Ondertussen passeert Aaron, zaakvoerder van Athos, met een brede glimlach. Blessures maakten een einde aan zijn carrière, maar hij heeft duidelijk al zijn nieuwe roeping gevonden.

Michiel: “En met de beloften wonnen we de beker en speelden we kampioen. Daar kwamen dan jongens bij als Brandon Mechele, Sander Coopman, Tuur Dierckx en Zinho Gano. En ook mijn huidige ploegmaat Daan Debouver, maar die kende toen al veel blessures. Eigenlijk is de match tussen ons ook een beetje tussen die van de jeugd van Club Brugge.”

Ooit de selectie van het eerste elftal gehaald?

Michiel: “Ja en dan wel nog samen. In een Europese match tegen Dnjepr Dnjepropetrovsk. Ik zat op de tribune, Guti (bijnaam van Gauthier, red.) op de bank. Ik duimde dat hij mocht invallen, maar dat gebeurde niet.”

Gauthier: “Maar ik heb toch een truitje met mijn naam op.”

Daarna zochten jullie je heil elders.

Gauthier: “Ik ben nu aan mijn eerste seizoen bij Mandel toe, daarvoor speelde ik zes seizoenen bij KMSK Deinze.”

Michiel: “Ik koos eerst voor VV Coxyde in tweede klasse, maar daar hield het toen op, met OMS Ingemunster speelde ik in mijn eerste seizoen kampioen en toen was er de fusie met KFC Izegem, waarna ik nog twee seizoenen voor Mandel aantrad. En nu is het al mijn tweede jaar bij Winkel.”

Derbykoorts, die leeft wellicht meer bij Winkel dan bij Mandel.

Gauthier: “Bij onze Vlaamse spelers en de entourage wel, maar voor de Franse jongens is dit een match als de andere. Al zullen ze wel merken dat er meer volk zit.”

Michiel: “Bij ons zitten er ook veel mensen met een Mandel-verleden en je voelt aan de berichtjes die je krijgt dat er al wat vraag is naar tickets. Voor een match tegen Visé hoor je ze niet.”

Sportief is het een zespuntenmatch…

Michiel: “Wij doen al een goede zaak als we niet verliezen. Fries Deschilder is bij ons geschorst, Joedrick Pupe werkt aan zijn terugkeer.”

Gauthier: “Bij ons is Ferber geschorst en is ons lijstje van afwezigen redelijk uitgebreid. Maar we moeten de tegenstander ook niet alles vertellen. (lacht) Maar het zijn dezelfde namen van de voorbije weken die ontbreken. Wij staan voor een cruciaal tweeluik met Winkel en Rupel Boom, we moeten daar resoluut voor de zes op zes gaan.”

Michiel: “Als we winnen op Mandel slaan we een kloof van elf punten. Die gaan ze niet meer dichten in negen wedstrijden.”

Michiel, jij lijkt net op tijd hersteld.

Michiel: “Ik speelde vorige week 45 minuten en kende geen reactie. Ik ben in totaal vier maanden out geweest.”

Gauthier, jij bent ondertussen kapitein geworden van Mandel?

Gauthier: “De trainer heeft me dat gevraagd, ik heb toegezegd. Ik kan ook niets slechts zeggen over onze trainer, maar voor een voetballer is dat vaak zo als hij mag spelen. Maar tactisch zit het wel snor en hij zoekt de voetballende oplossing. Daar hou ik van.”