Jeffry Verhoeven (Winkel Sport) behoudt ongeslagen status en zet opmars verder in eerste nationale

Winkel Sport weet niet meer wat verliezen is. De rood-zwarten zijn al negen wedstrijden ongeslagen in eerste nationale. Op de vorige speeldag namen de mannen van T1 Jeffry Verhoeven met nipte 2-1-cijfers de scalp van de nummer twee Olympic Charleroi. Met dank aan Fries Deschilder die na het omzetten van een strafschop de Waalse Doggen in blessuretijd de doodsteek gaf.

Het was vorige zondag opnieuw feesten geblazen in het Winkelse stadion. De rood-zwarten, die in de heenronde nog bang naar beneden keken, zijn ondertussen opgerukt naar een zevende plaats in de stand en tellen amper vier punten minder dan de nummers vier Charleroi, Dender en Patro Eisden. Van een ommekeer gesproken. “Als we op ons best zijn hoeven we niemand te vrezen”, beweert trainer Jeffry Verhoeven.

“Ik beschik over een fantastische bende, die weet waar de voetbalklepel hangt. Het klopt dat we in deze competitie gegroeid zijn. In vergelijking met de eerste ronde vinden we nu gemakkelijker de weg naar doel. En de sfeer binnen de groep is fantastisch. Met een één voor allen en allen voor één mentaliteit hebben we veel stappen voorwaarts gezet.”

Knokken

Zaterdag trekt Winkel naar La Louvière. Nadat de Henegouwers hun 0-1-overwinning voor de groene tafel in een 5-0 forfaitnederlaag zagen omgezet, zullen die gasten geprikkeld aan de aftrap komen. “Daarom gaan wij nog niet over ons heen laten lopen”, pikt Fries Deschilder in.

“Wij gaan niet met knikkende knieën aan de match beginnen. Naast voetballen, kunnen we ook knokken als het moet. We hebben het dit seizoen als meer dan eens bewezen. Vorig weekend nog aan huis tegen Charleroi. Vooral na de rust hebben we toen afgezien. Buigen ja, maar barsten, nee dat staat niet in ons woordenboek. Dat ik in de slotseconden de ploeg alsnog drie belangrijke punten kon bezorgen, maakte van mij een gelukkige voetballer.”

(Fonzie)